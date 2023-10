Panalungtik Uncover Unik Baktéri Transcriptional Promoter Mode Pangakuan

By

Peneliti ti Chinese Academy of Sciences geus nyieun pamanggihan signifikan ngeunaan mode pangakuan promoter transkripsi dina baktéri. Prof Zhu Ping ti Institute of Biofisika jeung Prof Feng Yingang di Qingdao Institute of Bioenergy jeung Bioprocess Téhnologi mingpin ulikan nu ieu diterbitkeun dina Nature Communications.

Tim fokus kana Clostridium thermocellum, hiji tipe clostridia anaérobik nu éfisién degrades lignoselulosa ngaliwatan kompléks multiénzim disebut selulosom. Komplek ieu berharga pikeun pangwangunan bioenergi.

Transkripsi DNA baktéri diprakarsai ku holoénzim RNA polimérase (RNAP), nu diwangun ku faktor sigma (σ) nu mikawanoh wewengkon promotor DNA. C. thermocellum ngandung faktor sigma unik nu disebut σI (SigI), nu béda jeung faktor sigma séjén dina kulawarga σ70.

Pikeun ngartos kumaha faktor SigI dina C. thermocellum ngakuan promotor, panalungtik ngembangkeun kompleks ternary SigI, RNAP, sareng DNA promoter. Ngagunakeun téhnologi cryo-EM, maranéhna nangtukeun struktur RNA polymerase-sigma-promoter kompléx kabuka (kompléx RPo) dibentuk ku dua C. thermocellum σI kompléx, SigI1 jeung SigI6.

Ngabandingkeun struktur ieu sareng kompleks transkripsi anu sanés, panalungtik mendakan yén SigI nunjukkeun mékanisme pangakuan promotor anu béda diantara faktor σ dina kulawarga σ70. Domain C-terminal SigI (SigIC) mikawanoh unsur -35 promotor ngaliwatan motif helix-turn-helix na. SigIC ogé berinteraksi sareng alur minor DNA tina unsur -35, nyumbang kana modeu pangakuan unik na.

Domain N-terminal SigI (SigIN) ngakuan unsur -10 promotor sareng ngabentuk interaksi protéin-DNA anu éksténsif. Interaksi ieu kamungkinan mangaruhan kagiatan promotor sareng nangtukeun kakuatan transkripsi promotor anu gumantung SigI pikeun gen selulosom.

Papanggihan ieu ngajelaskeun kumaha C. thermocellum ngatur éksprési gén sélulase sareng masihan wawasan ngeunaan keragaman pangaturan transkripsi mikroba. Papanggihan boga aplikasi poténsial pikeun modifikasi jeung utilization of cellulases.

sumber:

- Jie Li et al, Struktur transkripsi kabuka kompléks faktor σI béda, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41796-4