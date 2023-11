Muka konci Masa Depan Spintronics sareng Téknologi Panyimpen Data

By

Hiji studi panganyarna diterbitkeun dina Advanced Élmu ku peneliti ti Paul Drude Institute di Berlin, Jérman, jeung Universitas Xiamen di Xiamen, Cina geus unveiled narabas dina widang spintronics sarta téhnologi panyimpen data. Para panalungtik geus nunjukkeun yén bahan ferrimagnetic NiCo2O4 (NCO) nyepeng konci pikeun overcoming tangtangan longstanding manggihan bahan ku magnetization kaluar-of-pesawat mantap.

Sacara tradisional, pamekaran kenangan dénsitas luhur dina spintronics parantos ngandelkeun struktur superlattice ultrathin kalayan anisotropi magnét jejeg (PMA). Sanajan kitu, bahan NCO presents alternatif seru, sabab némbongkeun magnetization kaluar-of-pesawat kuat tur stabil, sahingga leuwih gampang sarta leuwih ongkos-éféktif pikeun fabricate alat.

Anu ngabédakeun NCO sanés ngan ukur sipat magnetisasina tapi ogé kamampuanna. Para panalungtik manggihan yén ku nyaluyukeun konsentrasi relatif nagara valénsi béda kation nikel (Ni2+ jeung Ni3+), maranéhanana bisa ngamanipulasi karakteristik listrik jeung magnét film NCO. Kalenturan ieu muka kamungkinan anyar pikeun nyaluyukeun paripolah bahan pikeun nyocogkeun kana aplikasi khusus.

Salaku tambahan, panilitian ngajelaskeun asal-usul pangaruh Hall anomali (AHE) dina pilem NCO. Panaliti mendakan yén tanda AHE tiasa dirobih sacara mandiri tina ketebalan pilem, fitur unik anu henteu ditingali dina bahan fase tunggal anu sanés. Leuwih ti éta, ulikan ngungkabkeun kontribusi skew-scattering ka AHE dina bahan-konduktivitas low, nu saméméhna ngan dititénan dina logam-konduktivitas tinggi. Papanggihan ieu masihan wawasan anu berharga kana sipat angkutan kuantum bahan magnét.

Implikasi tina ulikan ieu ngaleuwihan panalungtikan fundamental. The tunability of NCO jeung aplikasi poténsi na di spintronics sarta téhnologi panyimpen data ngajadikeun eta bahan ngajangjikeun pikeun advancements hareup. Panaliti tiasa ngungkit pangaweruh ieu pikeun ngarancang alat spintronic novel sareng nyumbang kana pamekaran kenangan dénsitas tinggi.

Nalika urang neruskeun muka konci poténsi NCO sareng ngajalajah sipat-sipatna langkung jauh, widang spintronics sareng panyimpen data siap pikeun terobosan anu signifikan. Mangpaat tina ieu panalungtikan ngalegaan teu ukur keur akademisi tapi ogé pikeun industri néangan solusi inovatif pikeun neundeun data jeung manipulasi.

Patarosan remen tanya (FAQ)

Naon spintronics?

Spintronics, pondok pikeun spin éléktronika, mangrupakeun widang ulikan nu museurkeun kana harnessing spin intrinsik éléktron pikeun ngolah informasi jeung neundeun. Teu kawas éléktronika konvensional nu ngandelkeun muatan éléktron, spintronics ngurus momen magnét pakait jeung spin éléktron.

Naon magnetization?

Magnétisasi nujul kana alignment momen magnét, sapertos éléktron, dina hiji bahan. Nangtukeun sipat magnét tina bahan, kaasup kamampuhna pikeun ngahasilkeun médan magnét.

Naon ari Anisotropi magnét jejeg (PMA)?

Anisotropi magnét jejeg (PMA) nyaéta sipat tina bahan-bahan anu tangtu dimana magnetisasi sacara preferensial dijajarkeun jejeg kana permukaan bahan. PMA penting pisan pikeun ngembangkeun kenangan dénsitas tinggi dina spintronics.

Naon pangaruh Hall anomali (AHE)?

Pangaruh Hall anomali (AHE) ngarujuk kana fenomena dimana bahan magnét nunjukkeun tegangan transversal nalika arus ngalir ngaliwatan éta ku ayana médan magnét. Éta mangrupikeun ciri anu penting pikeun diajar paripolah bahan magnét sareng gaduh aplikasi dina spintronics.

Naon kenangan dénsitas luhur?

Kenangan dénsitas luhur mangrupikeun alat panyimpen anu tiasa nyimpen data anu ageung dina rohangan fisik anu alit. Éta penting pisan pikeun sababaraha aplikasi, kalebet komputer, smartphone, sareng pusat data, dimana sajumlah ageung data kedah disimpen sacara éfisién.