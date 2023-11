Sipat matak Supernova Sésa 1E 0102.2–7219 Diungkabkeun ku Astronom

Panaliti anyar anu dilakukeun ku tim astronom internasional nganggo Australia Telescope Compact Array (ATCA) sareng Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) parantos masihan wawasan énggal ngeunaan sipat sareng sifat sésa supernova anu katelah 1E 0102.2-7219. Diterbitkeun dina Bewara Bulanan jurnal Royal Astronomical Society, panilitian ngajelaskeun fitur anu pikaresepeun tina struktur kosmis ieu.

Sésa-sésa Supernova (SNRs) nyaéta struktur ékspansi jeung diffuse hasil tina ledakan supernova. Sésa-sésa ieu diwangun ku bahan anu dikaluarkeun tina ledakan ogé bahan antarbintang anu disapu ku gelombang kejut anu dihasilkeun ku béntang anu ngabeledug.

1E 0102.2–7219, ogé katelah E0102, nyaéta SNR inti-runtuh ngora anu aya di Awan Magellan Leutik (SMC)—galaksi kerdil anu ngorbit Bima Sakti. Kalawan caang, struktur ring-kawas sarta ujung luar nu ngambah gelombang blast maju-pindah, E0102 geus direbut minat peneliti saprak kapanggihna taun 1981. observasi saméméhna geus diperkirakeun umur E0102 janten kurang leuwih 1,738 taun, kalawan Massa progenitor béntang anu ngabeledug diperkirakeun antara 32 sareng 50 massa surya.

Pikeun meunangkeun wawasan satuluyna, tim astronom dipingpin ku Rami ZE Alsaberi ti Western Sydney University di Penrith, Australia, padamelan ATCA jeung ALMA pikeun niténan E0102 dina resolusi luhur jeung sensitipitas.

Observasi maranéhna ngungkabkeun yén E0102 mibanda morfologi siga cincin kalayan radius rata-rata sakitar 20.2 taun cahaya, sareng struktur sapertos sasak. Utamana, wewengkon tengah E0102 némbongkeun hiji sasak horizontal has atawa fitur bar-kawas.

Panaliti ogé mendakan yén indéks spéktral E0102, anu ngajelaskeun paripolah émisi radio dina sababaraha panjang gelombang, gaduh nilai rata-rata -0.54. Analisis ngadeukeutan némbongkeun yén indéks spéktral éta steeper (kira -0.6) dina radii jero jeung luar, bari gradién datar anu observasi dina radii panengah. Émisi radio anu paling terang dititénan di bagian kalér-wétan E0102.

Anu penting, pangamatan ngungkabkeun daérah polarisasi dina cangkang E0102, kalayan polarisasi fraksional rata-rata 7% sareng 12% dina frékuénsi masing-masing 5,500 sareng 9,000 MHz. Ukuran ieu ngamungkinkeun para astronom ngitung kakuatan médan magnét garis-of-sight, anu ditangtukeun 44 ?G, kalayan médan equipartition 65±5 ?G.

Ngeunaan lingkungan sabudeureun E0102, panalungtik ngaidentipikasi awan hidrogén atom nétral (HI) ayana nuju sésa, kalawan rentang laju kira 160-180 km/s. Salaku tambahan, struktur sapertos rongga dititénan dina laju 163.7–167.6 km/s.

Kasimpulanana, analisis komprehensif anu dilakukeun ku panalungtik dikonfirmasi yén sipat E0102 align jeung nu ilaharna pakait sareng sésa supernova ngora. Éta ogé dicatet yén polarisasi linier terpadu rélatif low tina sésa ieu nunjukkeun tingkat luhur turbulensi.

Patarosan anu Sering ditaroskeun (FAQ):

P: Naon ari sésa supernova?

A: Sésa-sésa Supernova sumebar, ngalegaan struktur anu hasil tina ledakan supernova. Éta diwangun ku bahan anu dikaluarkeun tina ledakan sareng bahan antarbintang anu disapu ku gelombang kejut anu dihasilkeun ku béntang anu ngabeledug.

Q: Dimana lokasina 1E 0102.2-7219?

A: 1E 0102.2–7219, ogé katelah E0102, ayana di Awan Magellan Leutik (SMC), nyaéta galaksi dwarf ngorbit Bima Sakti.

Q: Naon ulikan panganyarna nembongkeun ngeunaan E0102?

A: Panaliti ngungkabkeun yén E0102 nunjukkeun morfologi siga cincin sareng struktur sapertos sasak di daérah tengahna. Sésana ogé ningalikeun daérah polarisasi sareng gaduh polarisasi fraksional rata-rata 7% sareng 12% dina frékuénsi masing-masing 5,500 sareng 9,000 MHz.

Q: What is the line-of-sight kakuatan médan magnét tina E0102?

A: The line-of-tetempoan kakuatan médan magnét E0102 ieu diitung jadi 44 ?G, kalawan médan equipartition of 65±5 ?G.

Q: Naon umur E0102?

A: Observasi saméméhna ngira-ngira umur E0102 jadi kurang leuwih 1,738 taun.

Q: Naon significance tina struktur rongga-kawas observasi sabudeureun E0102?

A: Struktur kawas rongga dina laju 163.7–167.6 km/s nuduhkeun ayana wewengkon béda sabudeureun E0102 dimana hidrogén atom nétral (HI) kentel.

(Sumber: Bewara Bulanan Royal Astronomical Society (2023). DOI: 10.1093/mnras/stad3300)