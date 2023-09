Nyidik ​​Plasma Panas Langka Ngalir dina Atmosfir Luhur

By

Deukeut kutub Bumi, aurorae mangrupakeun tetempoan umum, mintonkeun pintonan lampu warni di luhur atmosfir disababkeun ku interaksi antara angin surya jeung magnetosfir planét urang. Sanajan kitu, leuwih deukeut ka khatulistiwa, fenomena atmosfir béda bisa lumangsung: drifts ion subauroral (SAID).

Kajadian SAID ngalibatkeun aliran plasma panas anu gancang ka arah kulon ngaliwatan ionosfir. Kajadian ieu aya hubunganana sareng struktur anu katingali di langit, sapertos busur auroral beureum (SAR) stabil sareng paningkatan laju émisi termal (STEVE). Ilaharna, kajadian SAID lumangsung antara magrib jeung tengah wengi, tapi geus aya instansi SAID ngalir dideteksi sanggeus tengah wengi.

Dina ulikan panganyarna diterbitkeun dina Journal of Geophysical Panalungtikan: Spasi Fisika, peneliti fokus kana 15 postmidnight SAID acara kauninga deukeut Amérika Kidul di 2013. Ku analisa data ti sagala rupa sumber, kaasup program satelit sarta ukuran aktivitas auroral, aranjeunna nalungtik ciri na formasi kajadian langka ieu.

Panaliti mendakan yén acara SAID postmidnight, sami sareng acara premidnight, mangrupikeun hasil tina interaksi kompléks antara kaayaan ionosferik sareng dinamika géomagnétik. Interplay ngawengku formasi médan listrik jeung interaksi gelombang-partikel, nu meta salaku sumber panas localized.

Papanggihan ieu ningkatkeun pamahaman dinamika plasma atmosfir luhur sareng poténsina pikeun ngaganggu sinyal radar pikeun nyukcruk satelit sareng aplikasi kritis anu sanés. Panaliti salajengna di daérah ieu tiasa masihan wawasan anu berharga ngeunaan kumaha kajadian SAID sareng fenomena anu aya hubunganana tiasa mangaruhan atmosfir Bumi.

Sumber: Ildiko Horvath dkk, Antisunward Streaming Westward Sub‐Aurora Ion Drifts (SAID) Dimekarkeun dina Postmidnight (1-4) Magnét Séktor Waktos Lokal Salila 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677