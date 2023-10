By

Énjing énjing, warga Taiwan sareng kapuloan terpencilna ngagaduhan kasempetan anu saé pikeun nyaksian samagaha bulan parsial, upami cuaca ngamungkinkeun. Administrasi Cuaca Pusat (CWA) parantos mastikeun yén acara langit bakal lumangsung ti jam 2 énjing dugi ka 6:28 énjing, nalika Bumi ngajajar antara panonpoé sareng bulan, sawaréh ngahalangan cahaya bulan.

Dina mangsa samagaha bulan, cahaya panonpoe dihalang-halang ku Bumi, ngébréhkeun kalangkangna ka bulan. CWA ngécéskeun yén bulan bakal ngalaman lima tahap salila samagaha ieu, jeung opat mimitina diperkirakeun ditingali di Taiwan.

Tahap awal, katelah samagaha penumbral, bakal dimimitian dina jam 2 subuh. Salila fase ieu, penumbra Bumi laun-laun nutupan beungeut bulan. Sanajan kitu, alatan kabur sarta skala kawates, éta bisa jadi nangtang pikeun niténan tanpa bantuan teropong atawa teleskop a.

Tahap kadua, dimimitian dina 3:35 am, mawa umbra Bumi kana maén, darkening sudut tenggara bulan. Dina 4:14 am, umbra bakal nutupan bagian pangbadagna bulan, ngawengku kira 13% tina beungeutna. Ahirna, jam 4:54 énjing, gerhana parsial disimpulkeun nalika umbra Bumi teu aya deui anu nyamarkeun bulan. Ku 6:28 am, samagaha penumbral bakal mungkas sagemblengna sakumaha Bumi ceases tuang kalangkang dina bulan.

Hanjakalna, tahap ahir samagaha bulan penumbral, lumangsung ti 6:03 am di Orchid Island (Lanyu) nepi ka 6:20 am di Kinmen County, moal katingali alatan netepkeun bulan dina cakrawala kulon.

Pikeun avid stargazers, cirian almenak anjeun pikeun peuting 7 September nepi ka 8, 2025. CWA geus ngungkabkeun yén total samagaha lunar bakal lumangsung salila ieu, nyadiakeun kasempetan rongkah séjén pikeun saksi ieu acara astronomi pikaheraneun.

Tong hilap nyiapkeun teropong atanapi teleskop anjeun, sareng jaga ramo anjeun pikeun langit cerah pikeun nikmati tontonan anu narik ati tina samagaha bulan parsial énjing énjing di Taiwan!

FAQ:

P: Naon ari samagaha bulan?

A: Gerhana bulan lumangsung nalika Bumi ngajajar antara panonpoe jeung bulan, ngalungkeun kalangkangna ka bulan.

P: Naha gerhana bulan tiasa katingali ku mata taranjang?

A: Leres, gerhana bulan tiasa ditingali ku mata taranjang, sanaos pisibilitas sareng detilna tiasa béda-béda.

P: Iraha gerhana bulan salajengna di Taiwan?

A: Gerhana bulan satuluyna anu katingali ti Taiwan nyaéta gerhana bulan total anu bakal lumangsung dina 7 nepi ka 8 Séptémber 2025.

P: Naon rupa-rupa tahapan samagaha bulan?

A: Samagaha bulan diwangun ku rupa-rupa tahapan: samagaha penumbral, samagaha parsial, jeung samagaha total, gumantung kana sabaraha bulan katutupan ku kalangkang Bumi.