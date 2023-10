By

Stargazers sarta peminat astronomi anu eagerly antisipasi acara celestial upcoming disetel ka rahmat langit peuting engké minggu ieu. Dina tanggal 28-29 Oktober, gerhana bulan sabagean bakal kajantenan, saatos saatos gerhana matahari annular anu lumangsung dina 14 Oktober.

Dina mangsa samagaha, bulan mimiti asup ka penumbra dina jam 11:31 WIB dina 28 Oktober, dituturkeun ku fase umbral dimimitian dina 1:05 am sarta réngsé dina 2:24 am on Oktober 29. Fenomena celestial rongkah ieu bakal katingali ti sakuliah nagara sabudeureun tengah wengi.

Sakumaha dikonfirmasi ku Pusat Meteorologi di Bhubaneswar, samagaha bakal janten samagaha bulan parsial, dimana bulan bakal tumiba dina kalangkang Bumi. Durasi gerhana bakal nganjang kira-kira sajam salapan belas menit, kalayan gedéna 0.126.

Visibilitas samagaha bakal ngalegaan ka daérah anu lega, kalebet Samudra Pasifik Kulon, Australia, Asia, Eropa, Afrika, wétan Amérika Kidul, kalér-wétan Amérika Kalér, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, sareng Samudra Pasifik Kidul. Sanajan piringan bulan ngan bakal katutupan ku sabudeureun genep persén, acara captivating ieu bisa disaksian ku mata taranjang, nurutkeun astronom renowned Subhendu Patnaik.

Ningali payun, gerhana bulan salajengna anu katingali ti India bakal lumangsung dina 7 Séptémber 2025, sareng éta bakal janten gerhana bulan total. Gerhana bulan panganyarna anu katingali ti nagara éta lumangsung dina 8 Nopémber 2022 sareng mangrupikeun gerhana total. Nanging, penting pikeun dicatet yén sanaos bakal aya dua gerhana matahari sareng dua gerhana bulan dina taun 2024, teu aya anu katingali ti India.

Nalika tanggalna ngadeukeutan, pastikeun pikeun nyirian almenak anjeun sareng nyandak kasempetan pikeun nyaksian sihir anu matak pikaheraneun di dunya celestial. Éta mangrupikeun tontonan anu pasti bakal ngajantenkeun anjeun kagum kana kaajaiban anu aya di luar planét urang.

Patarosan remen tanya (FAQ)

1. Naon ari samagaha bulan téh?

Samagaha bulan nyaéta kajadian celestial anu lumangsung nalika Bumi datang antara Panonpoé jeung Bulan, ngabalukarkeun Bulan ragrag dina kalangkang Bumi.

2. Naon ari samagaha bulan parsial?

Samagaha bulan parsial nyaéta sajenis samagaha bulan nu ngan sabagéan Bulan katutupan ku kalangkang Bumi.

3. Naha gerhana bulan tiasa katingali ku mata taranjang?

Leres, samagaha bulan tiasa ditingali ku mata taranjang. Sanajan kitu, sok dianjurkeun pikeun manggihan lokasi jauh ti lampu kota caang pikeun pinuh ngahargaan tontonan.

4. Iraha gerhana bulan saterusna katempo ti India?

Gerhana bulan satuluyna anu katingali ti India disetél lumangsung dina 7 Séptémber 2025, sarta éta bakal jadi gerhana bulan total.

5. Naha bakal aya gerhana anu katingali dina taun 2024?

Leres, bakal aya dua gerhana matahari sareng dua gerhana bulan dina 2024. Tapi, teu aya anu katingali ti India.