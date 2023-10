Gerhana Bulan Parsial bakal Katingali di India dina 28-29 Oktober 2023

By

Gerhana bulan parsial dijadwalkeun lumangsung dina 28-29 Oktober 2023, kalayan fase umbral dimimitian dina jam awal tanggal 29. Samagaha ieu bakal katingali ti sakumna daérah India kira-kira tengah wengi. Fase umbral tina samagaha diperkirakeun dimimitian dina 01:05 am IST on 29 Oktober sarta réngsé dina 02:24 am IST. Durasi gerhana bakal kirang langkung 1 jam sareng 19 menit, kalayan magnitudo leutik 0.126.

Gerhana bulan ieu bakal katingali di sababaraha daérah di dunya, kalebet Samudra Pasifik Kulon, Australia, Asia, Eropa, Afrika, wétan Amérika Kidul, kalér-wétan Amérika Kalér, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, sareng Samudra Pasifik Kidul.

Kadé dicatet yén samagaha bulan lumangsung dina poé purnama nalika Bumi asup antara Panonpoé jeung Bulan, sarta sakabeh tilu objék anu Blok. Samagaha bulan total lumangsung nalika sakabéh Bulan aya dina kalangkang umbral Bumi, sedengkeun samagaha bulan parsial lumangsung nalika ngan sabagéan Bulan aya dina kalangkang Bumi.

Di India, gerhana bulan saterusna sanggeus kajadian ieu bakal lumangsung dina 07 Séptémber 2025, anu bakal jadi gerhana bulan total. Gerhana bulan terakhir anu katingali ti India lumangsung dina 8 Nopémber 2022, sareng éta gerhana total.

