Gerhana Bulan Parsial Kajadian 28-29 Oktober 2023

By

Gerhana bulan parsial, ogé katelah Chandra Grahan, dijadwalkeun lumangsung dina 28-29 Oktober 2023. Gerhana bulan bakal dimimitian ku bulan asup kana penumbra dina tengah wengi 28 Oktober, sarta fase umbral bakal dimimitian dina jam mimiti 29. Kajadian celestial ieu bakal katingali ti sakumna bagian India kira-kira tengah wengi.

Kusabab gerhana bulan, Somnath Mandir sareng sadaya mandir handapeun Shri Somnath Trust bakal ngagantungkeun upacara puja rutinna dina 28 Oktober saatos aarti siang.

Gerhana bakal katingali di wewengkon anu lega ngawengku Samudra Pasifik Kulon, Australia, Asia, Eropa, Afrika, wétan Amérika Kidul, kalér-wétaneun Amérika Kalér, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, jeung Samudra Pasifik Kidul.

Fase umbral tina samagaha bakal dimimitian dina 01:05 AM IST on 29th Oktober sarta bakal réngsé dina 02:24 AM IST. Durasi samagaha bakal 1 jam 19 menit, kalayan magnitudo leutik pisan 0.126.

Perhatos yén gerhana bulan salajengna anu katingali ti India bakal lumangsung dina 07 Séptémber 2025 sareng bakal janten gerhana bulan total. Gerhana bulan saméméhna katingali ti India lumangsung dina 8 Nopémber 2022 sareng mangrupikeun gerhana total.

A samagaha bulan lumangsung dina poé purnama nalika Bumi asalna antara Panonpoé jeung Bulan, sarta sakabeh tilu objék align. Samagaha bulan total lumangsung nalika sakabéh bulan asup kana kalangkang umbral Bumi, sedengkeun gerhana bulan parsial lumangsung nalika ngan sabagian bulan ragrag dina kalangkang Bumi.

Sumber: DeshGujarat