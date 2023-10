Siap-siap pikeun Pancuran Meteor Orionid Spektakuler Minggu Ieu

By

Lamun Anjeun keur pilari pintonan celestial dazzling, ulah poho pikeun nempo up sabtu minggu ieu pikeun nyekel glimpse tina pancuran meteor Orionid. Pancuran disetel ka puncak dina 8 pm AND dina Minggu, tapi meteors katempo bisa ditempo streaking sakuliah langit sapanjang sabtu minggu panjang, kalawan laju 10 nepi ka 20 meteors per jam. Kajadian astronomis ieu tiasa disaksian ti mana waé di dunya nalika wengi.

Pikeun maksimalkeun pungsi kasempetan anjeun ningali meteor, disarankeun pikeun kaluar dina jam awal isuk-isuk. The radiant, nu mangrupakeun titik dimana meteors sigana asalna ti, bakal di na pangluhurna sabudeureun 2 am di sagala zone waktos. Sanajan kitu, Dr Ashley King, hiji panalungtik elmu planet jeung Museum Sajarah Alam di London, nunjukkeun yén meteors bakal mimiti muncul pas jadi poék.

Salah sahiji faktor anu kedah dipertimbangkeun nyaéta fase bulan salami kajadian ieu. sabtu minggu ieu, bulan bakal aya dina fase kuartal kahiji sarta bakal set deukeut tengah wengi. Numutkeun Amérika Meteor Society, luminositas bulan bisa rada ngaganggu pisibilitas meteor. Raja mamatahan ngantosan bulan disetel pikeun kaayaan nempoan optimal. Sanaos anjeun aya di kota anu polusi cahaya, anjeun masih kedah tiasa ningali sababaraha meteor kalayan kasabaran sakedik.

Pancuran meteor Orionid lumangsung unggal taun nalika Bumi ngaliwatan lebu anu ditinggalkeun ku Komet Halley. Nalika fragmen asup ka atmosfir Bumi, aranjeunna nyiptakeun gurat-gurat cahaya anu mencolok di langit. Pancuran meteor ieu dingaranan rasi Orion, ti mana météor némbongan pancaran.

Tong luput kasempetan ieu pikeun nyaksian endahna kembang api alam. Teangan tempat poék jauh ti lampu kota, iklas deui, sarta ngarasakeun acara mesmerizing dijieun ku pancuran meteor Orionid.

sumber:

- EarthSky

- Amérika Meteor Society