Élmuwan Nyiptakeun Indéks Komprehensif Sél Manusa

By

Dina ulikan groundbreaking, élmuwan ti Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences geus nyieun hiji indéks komprehensif sél manusa, shedding lampu anyar dina tumuwuhna sél jeung proliferasi. Dipimpin ku Dr. Ian Hatton, tim panaliti ngapetakeun ukuran sareng kalimpahan langkung ti 1200 gugus sél anu béda dina 60 sistem jaringan dina tilu rujukan manusa.

Ulikan ieu museurkeun kana ngitung fitur morfologis jinis sél anu dipikanyaho, tibatan profil molekular. Tim ngahijikeun sababaraha dekade panalungtikan histologis sareng anatomis pikeun ngadamel kerangka pikeun analisisna. Aranjeunna manggihan hubungan deukeut-balikbalik antara ukuran sél jeung kaayaanana, suggesting trade-off antara dua variabel. Nalika sél jadi gedé, jumlahna turun sacara proporsional, mastikeun kasaimbangan biomassa awak.

Saterusna, panalungtik manggihan yén variabilitas ukuran sél tetep konstan sakuliah jenis sél, nunjukkeun mékanisme universal ngatur ukuran sél. Papanggihan ieu tiasa gaduh implikasi anu penting pikeun ngartos prosés pangembangan, kanker, regenerasi, sareng sepuh.

Indéks sél komprehensif janten rujukan anu berharga pikeun ahli biologi, nawiskeun kontéks pikeun kajian molekular. Nyokot nyebarna tiasa mangaruhan positip pangembangan ubar, diagnostik médis, sareng modél kamajuan panyakit. Dr Hatton envisions ulikan ieu salaku yayasan pikeun ngadegna atlas sél manusa kalawan resolusi molekular.

Tim peneliti geus nyieun data éksténsif maranéhanana diaksés ngaliwatan hiji alat online interaktif, sahingga pamaké pikeun neuleuman parameter sél sakuliah jaringan jeung tipe sél.

sumber:

- Institut Max Planck pikeun Matematika dina Élmu

- saluran India Dinten