NASA ngaluncurkeun Sistem Komunikasi Laser ka Stasion Angkasa Internasional

NASA badé ngirim sistem komunikasi laser ka Stasion Angkasa Internasional (ISS) bulan payun. Sistem, katelah ILLUMA-T, bakal dipasang dina modul éksternal ISS. Tujuanana nyaéta pikeun nunjukkeun komunikasi laser laju data anu luhur ti stasiun ruang angkasa ka Demonstrasi Relay Komunikasi Laser (LCRD) NASA, anu teras bakal ngirimkeun data deui ka Bumi.

LCRD, diluncurkeun taun 2021, ayeuna ngirim data ka Bumi tina orbit geosynchronous dina laju 1.2 Gbps. Salaku satelit relay, LCRD ngamungkinkeun misi luar angkasa pikeun ngirim data maranéhanana ngaliwatan tumbu laser ka relay, nu lajeng transmits ka stasiun taneuh di Bumi. Kombinasi ILLUMA-T sareng LCRD bakal ngadegkeun sistem relay komunikasi laser dua arah munggaran NASA.

Kauntungannana sistem laser leuwih métode komunikasi tradisional nyaeta aranjeunna nawiskeun ongkos data nu leuwih luhur bari keur torek jeung merlukeun kirang kakuatan. Ieu hususna nguntungkeun nalika ngarancang pesawat ruang angkasa.

Muatan ILLUMA-T diurus ku Goddard Space Flight Center NASA, kolaborasi sareng Johnson Space Center sareng Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). Peluncuran sistem komunikasi laser dijadwalkeun pikeun 5 Nopémber, numpak pesawat ruang angkasa SpaceX Naga ti Pusat Angkasa Kennedy NASA di Florida.

Salian ti ILLUMA-T, pesawat ruang angkasa Naga ogé bakal ngalaksanakeun ékspérimén, hardware, sareng suplai sanés pikeun awak Ekspedisi 70. Hiji ékspérimén sapertos kitu nyaéta Atmospheric Waves Experiment (AWE), anu bakal ngukur karakteristik sareng gerakan gelombang gravitasi atmosfir. AWE boga tujuan pikeun ngaronjatkeun pamahaman kami ngeunaan atmosfir, cuaca, iklim, sarta ngamekarkeun strategi pikeun ngurangan épék cuaca spasi.

Sumber: NASA