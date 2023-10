NASA Berhasil Nguji 3D Dicitak Aluminium Rocket Engine Nozzle pikeun Deep Space Flights

By

Insinyur NASA di Marshall Space Flight Center parantos damel sareng Elementum 3D pikeun ngembangkeun sareng nguji nozzle mesin rokét anu dicitak 3D tina aluminium. Nozzle, dijieun tina varian aluminium novel katelah A6061-RAM2, torek ti nozzles tradisional jeung bisa mawa leuwih payloads, sahingga idéal pikeun penerbangan spasi jero. Aluminium mangrupakeun logam dénsitas handap, sahingga pikeun-kakuatan tinggi, komponén lightweight. Sanajan kitu, kasabaran na low kana panas ekstrim na kacenderungan ka rengat salila las geus nyieun eta teu cocog pikeun manufaktur aditif bagian mesin rokét.

Dina Proyék Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE), NASA museurkeun kana ngamajukeun nozzles rokét aluminium anu ringan, diproduksi sacara aditif kalayan saluran internal leutik supados tetep tiis. The RAMFIRE nozzle diwangun salaku sapotong tunggal, merlukeun beungkeut pangsaeutikna tur nyata ngurangan waktu manufaktur dibandingkeun métode konvensional anu merlukeun rébuan bagian individual ngagabung.

Nozzle ieu dikembangkeun nganggo téknologi déposisi énergi anu diarahkeun bubuk laser (LP-DED). NASA sareng Elementum 3D gawé bareng sareng RPM Innovations (RPMI) pikeun ngawangun nozzles nganggo prosés LP-DED na. The RAMFIRE nozzle hasil réngsé sababaraha tés panas-seuneu ngagunakeun rupa konfigurasi suluh, demonstrating kamampuhna pikeun beroperasi dina lingkungan nuntut jero-spasi.

Novel alloy aluminium sareng prosés manufaktur aditif anu dikembangkeun dina proyék RAMFIRE tiasa maénkeun peran anu penting dina tujuan NASA bulan ka Mars ku ngamungkinkeun manufaktur komponén rokét ringan anu sanggup nahan beban struktural anu luhur. NASA damel pikeun ngabagi data sareng prosés sareng pamangku kapentingan komérsial sareng akademisi, ngamungkinkeun aplikasi poténsial dina industri aerospace.

(Sumber: NASA)