Horizons Anyar sareng Teleskop Hubble Tim Up pikeun Niténan Uranus sareng Néptunus

The New Horizons pesawat ruang angkasa, kasohor flyby na Pluto di 2015, embarking on misi anyar pikeun niténan Uranus jeung Néptunus. Dua planét anu jauh ieu paling saeutik dilongok dina sistem tatasurya urang sareng nampilkeun kasempetan unik pikeun para ilmuwan pikeun ngumpulkeun langkung seueur inpormasi ngeunaan aranjeunna. Pikeun ngabantosan usaha ieu, NASA ngahubungi astronom amatir pikeun ngirimkeun pangamatan Uranus sareng Néptunus.

Ngan Voyager 2 geus dilongok Uranus jeung Néptunus sakeudeung di jaman baheula, sahingga informasi urang boga ngeunaan planét ieu kawates. New Horizons, kumaha oge, nyadiakeun tempoan mundur-pilari planét tina posisi na di Beubeur Kuiper, dimana Pluto resides. Teleskop Spasi Hubble bakal niténan sisi planét anu cahayana, sedengkeun New Horizons bakal moto poto sisi poékna, sareng Panonpoé di kajauhan.

Observasi amatir penting pisan dina ngalukis gambaran lengkep ngeunaan planét, sabab bisa ngalacak ciri-ciri saperti ciri caang dina atmosfir Uranus jeung Néptunus. Kalayan waktos observasi kawates pikeun New Horizons sareng Hubble, data amatir tiasa terus ningkatkeun pamahaman urang ngeunaan dunya anu jauh ieu.

Pikeun nyumbang, astronom amatir tiasa masangkeun gambar Uranus sareng Néptunus na sacara online nganggo hashtag #NHIceGiants dina X (baheulana katelah Twitter) atanapi Facebook. Alternatipna, gambar tiasa dikintunkeun sacara online kalayan inpormasi anu relevan sapertos tanggal, waktos, sareng saringan bandpass anu dianggo.

Uranus jeung Néptunus ayeuna katempo keur lolobana peuting, jeung Uranus rising jeung setting engké ti Néptunus. Uranus bisa kapanggih dina rasi Aries antara Jupiter jeung Pleiades, sedengkeun Néptunus aya dina Pisces kidul-kulon. Niténan planét-planét anu jauh ieu butuh kasabaran sareng teleskop anu ukuranana saé, tapi usaha éta patut pikeun ningkatkeun pangaweruh urang ngeunaan dunya anu paling jauh dina tatasurya.

