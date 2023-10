Simposium Éksplorasi Antariksa von Braun Taunan ka-16 NASA pikeun Fokus dina Ngamajukeun Élmu Angkasa sareng Éksplorasi

NASA ngondang wawakil média pikeun ngadatangan 16th Annual von Braun Space Exploration Symposium, anu bakal dilaksanakeun ti Rebo dugi ka Jumaah, 25-27 Oktober, di Universitas Alabama di Huntsville. Téma taun ieu nyaéta "Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond," sareng simposium bakal nampilkeun panyatur ti pamaréntah, industri, sareng akademisi anu bakal ngabahas kamajuan panganyarna, kasempetan kahareup, sareng tantangan dina élmu ruang angkasa sareng eksplorasi.

Di antara pamilon NASA, Administrator Bill Nelson bakal nyadiakeun qur'an salila luncheon panghargaan on Oktober 25. luncheon ogé bakal ngawengku sawala dina sistem badarat manusa. Media kabetot dina nyarita ka Administrator Nelson bisa ngahubungan Jackie McGuinness di [email protected]. Anggota média anu resep ngahadiran simposium kedah ngahubungi Diréktur Eksekutif Amérika Astronautical Society Jim Way di [email protected] atanapi 703-866-0021 kanggo kredensial.

Acara bakal dimimitian ku ucapan bubuka ku Joseph Pelfrey, akting diréktur Marshall Space Flight Center NASA, anu ogé bakal moderator panel Artemis Rebo isuk. Speaker séjén ti Marshall Space Flight Center kaasup Shane Canerday, insinyur aerospace; John Honeycutt, manajer Program Sistem Peluncuran Spasi; Dayna Ise, timbalan manajer Kantor Élmu sarta Téknologi; Mallory James, insinyur aerospace; Mary Beth Koelbl, diréktur Direktorat Téknik; Jason Turpin, pamimpin teknis senior ti Propulsion; sareng Lisa Watson-Morgan, manajer Program Sistem Landing Asasi Manusa.

Kanggo inpo nu langkung lengkep ihwal simposium sareng program lengkep, mangga buka astronautical.org/events/vbs.

Sumber: NASA PR Newswire