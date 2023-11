Artikel Anyar: Astronot Nyiapkeun pikeun Pangropéa Spacewalk di Stasion Angkasa Internasional

By

Persiapan ahir keur dijalankeun pikeun spacewalk pangropéa di Stasion Angkasa Internasional (ISS) salaku awak Ekspedisi 70 gears up pikeun tugas. Rebo, astronot NASA Jasmin Moghbeli sareng Loral O'Hara bakal naek kapal angkasa ampir tujuh jam pikeun ngaleungitkeun alat komunikasi radio sareng swap hardware anu ngamungkinkeun susunan surya ISS ngalacak Panonpoé.

The spacewalk, dijadwalkeun dimimitian dina 8:05 am EDT, nandaan kahiji kalina duanana astronot bakal Modal di luar stasiun spasi. Manajer misi parantos masihan payuneun NASA TV pikeun nyayogikeun liputan langsung tina acara éta dimimitian dina jam 6:30 am EDT dina aplikasi sareng halaman wéb lembaga éta.

Komandan Andreas Mogensen ti Badan Spasi Éropa sareng Satoshi Furukawa ti JAXA (Badan Éksplorasi Aerospace Jepang) ngagabung sareng Moghbeli sareng O'Hara pikeun persiapan spacewalk sapopoe. Tim éta ngalaman ujian médis standar, kalebet suhu, tekanan darah, denyut nadi, sareng pamariksaan pernapasan. Salaku tambahan, aranjeunna marios prosedur spacewalk sareng ngayakeun konperénsi kesiapan akhir sareng spesialis taneuh.

Di jero airlock Quest, para astronot nyiapkeun alat-alat sareng baju angkasa maranéhna pikeun nyiapkeun spacewalk anu bakal datang. Kagiatan pangropéa bakal nandaan spacewalk ka-12 anu dilakukeun di ISS taun ieu.

Samentara éta, tilu kosmonaut stasiun ruang angkasa museurkeun kana panalungtikan ilmiah sapopoé sareng tugas pangropéa dina bagéan Roscosmos stasion. Insinyur Penerbangan Oleg Kononenko milu dina sési 24 jam pikeun ngukur kagiatan jantung sareng tekanan darahna, sedengkeun Insinyur Penerbangan Nikolai Chub parantos ngabéréskeun tugas-tugas bersih tina spacewalk minggu kamari. Insinyur hiber Konstantin Borisov ditulungan ku rojongan hirup jeung tugas pangropéa sapopoe.

FAQ:

Q: Naon anu bakal dilakukeun ku astronot salami spacewalk?

A: Para astronot bakal ngahapus peralatan komunikasi radio sareng ngagentos hardware pikeun susunan surya ISS.

Q: Naha spacewalk bakal disiarkeun?

A: Leres, NASA TV bakal nyayogikeun liputan langsung tina spacewalk dina aplikasi sareng situs wéb agénsi.

Q: Sabaraha spacewalks geus dipigawé di ISS taun ieu?

A: Ieu bakal lumangsung spacewalk ka-12 di ISS dina 2021.