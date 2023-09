Astronot NASA Frank Rubio, anu nyepeng catetan AS pikeun waktos kontinyu pangpanjangna spent di luar angkasa, disetel ka balik ka Bumi dina 27 Séptémber, concluding misi nu lumangsung leuwih sataun di Stasion Angkasa Internasional (ISS). Rubio, sareng dua kosmonot Rusia, Sergey Prokopyev sareng Dmitri Petelin, mimitina terdampar di orbit Bumi rendah kusabab bocor coolant dina perjalanan anu direncanakeun ka bumi, kapsul Soyuz dok di stasiun ruang angkasa, dina Désémber 2022.

Pikeun ngabéréskeun masalah éta, NASA sareng lembaga antariksa Rusia Roscosmos ngalegaan ekspedisi awak ku tambahan genep bulan. Aranjeunna nangtukeun yén kapsul bocor éta teu cocog pikeun mawa awak ka imah, sabab ngawarah résiko overheating nalika reentry kana atmosfir Bumi. Hasilna, awak bakal balik deui ka Bumi dina ngagantian kapsul Soyuz anu dikirim kosong.

Sapanjang misi ruang angkasa na, Rubio tetep kontak rutin sareng kulawargana sareng ngandelkeun awakna pikeun dukungan. Anjeunna negeskeun pentingna milarian kasaimbangan antara padamelan sareng rélaxasi pikeun ngajaga kaséhatan méntalna. Misi Rubio, anu jumlahna 371 dinten berturut-turut di luar angkasa, ngarecah catetan AS sateuacana anu diatur ku astronot Mark Vande Hei dina 2021.

Sanajan lumangsung perang Rusia-Ukraina jeung tegangan geopolitik, NASA jeung Roscosmos nuluykeun usaha kolaborasi maranéhanana di ISS. Awak nyandak warta ngeunaan misi diperpanjangna ogé, sareng manajer program stasiun ruang angkasa NASA, Joel Montalbano, nyarios sacara lucu kamungkinan ngalayang dina és krim salaku ganjaran.

Rubio, dokter médis, nyatakeun yén anjeunna moal nampi misi upami anjeunna terang yén éta bakal ngajauhan anjeunna ti kulawargana langkung ti sataun. Sanajan kitu, anjeunna ngamangpaatkeun waktos na di luar angkasa ku ngalaksanakeun panalungtikan durukan, milu dina studi kaséhatan manusa, sarta tending tomat spasi salaku bagian tina percobaan elmu favorit-Na.

Pikeun nyaksian miangna Rubio ti stasiun luar angkasa, pemirsa tiasa nyetél kana TV NASA dina situs wéb agénsi dina Séptémber 27. Kapal dijadwalkeun ninggalkeun darmaga stasiun luar angkasa na di 3:51 am AND, kalayan sinyalna badarat dimimitian dina 6 am AND. .

