Lambaran És Antartika Lebur: Ngartos Peran Discharge Subglasial

Di tengah bentang beku Antartika anu lega aya lapisan és Antartika, komponén kritis sistem iklim planét urang. Lambaran és raksasa ieu sanés ngan ukur ngagambarkeun sinar panonpoé, ngabantosan bumi tetep tiis, tapi ogé nyimpen 70 persén cai tawar di dunya. Nanging, panilitian anyar anu dilakukeun ku para ilmuwan ti Scripps Institution of Oceanography di University of California, San Diego (UCSD), parantos ngajelaskeun fenomena anu tiasa mangaruhan sacara signifikan tingkat laut global.

Panalitian, diterbitkeun dina jurnal Science Advances, ngungkabkeun yén nalika cai handapeun gletser ngalebur sareng ngalir ka laut, éta nyababkeun és ngalembereh dina laju anu langkung gancang. Élmuwan ngarujuk kana prosés ieu salaku ngaleupaskeun subglasial. Saméméhna, unjuran utama naékna permukaan laut, sapertos anu ku Panel Antarpamaréntah ngeunaan Robah Iklim, henteu nganggap leungitna és tambahan anu disababkeun ku pembuangan subglasial.

Numutkeun kana Tyler Pelle, panulis utama pangajaran, ramalan akurat ngeunaan naékna permukaan laut global penting pisan pikeun karaharjaan komunitas basisir. Estimasi ayeuna bisa jadi underestimating laju naékna permukaan laut sakuliah dunya, nu bisa boga konsekuensi parna pikeun jutaan jalma nu hirup di zona basisir low-bohong. Pelle negeskeun kabutuhan pikeun ngalebetkeun sékrési subglasial kana usaha modél pikeun masihan prediksi anu langkung akurat.

Panalitian museurkeun kana dua gletser Antartika Wétan: Denman sareng Scott. Gletser ieu, ayana padeukeut jeung silih di luhureun hiji lombang buana kalayan jerona leuwih dua mil, boga potensi pikeun naekeun permukaan laut ampir lima suku. Ngagunakeun rupa-rupa skénario émisi, panalungtik ngalaksanakeun simulasi mundur glasial ngaliwatan taun 2300. Nalika ngurangan subglasial ieu factored, model ngaramal yén dua glaciers bakal ngahontal lamping lombang urang 25 taun saméméhna ti sangka saméméhna.

Jamin Greenbaum, ko-panulis ulikan, nyatet yén panalungtikan boga fungsi minangka panggero hudang-up pikeun komunitas modeling. Gagal pikeun ngitung sékrési subglasial ngarusak katepatan prediksi. Saterusna, ulikan highlights peran kritis manusa maén dina mitigating naékna permukaan laut ku curbing émisi gas rumah kaca. Sanaos émisi subglasial penting, pamustunganana tindakan umat manusa anu nyepeng konci pikeun ngahindarkeun skenario kiamat.

Implikasi ngalegaan saluareun Denman jeung Scott glaciers. Cai lebur subglasial dititénan dina rupa-rupa gletser Antartika, sapertos Thwaites, Pine Island, sareng Totten. Panaliti tambahan diperyogikeun pikeun ngartos ageungna pangaruh pelepasan subglasial dina gletser ieu sareng naékna permukaan laut salajengna.

Ku illuminating peran ngurangan subglasial dina és Antartika ngalembereh, ulikan ieu boga fungsi minangka panginget Stark tina kabutuhan urgent pikeun alamat perubahan iklim. Proyék hareup sareng kesiapan masarakat basisir gumantung kana pamahaman anu akurat ngeunaan naékna permukaan laut. Ngan ku tempo sagala faktor, kaasup dampak tina ngurangan subglasial, urang tiasa hadé napigasi jalur nuju masa depan sustainable.

FAQ

Naon anu discharge subglacial?

Discharge subglasial nujul kana prosés lebur cai handapeun gletser sarta ngalir kaluar ka laut. Éta mangrupikeun faktor anu penting anu ngagancangkeun lebur gletser sareng nyumbang kana naékna permukaan laut.

Naha prediksi naékna permukaan laut akurat penting?

Unjuran naékna permukaan laut anu akurat penting pisan pikeun karaharjaan komunitas basisir. Jutaan jalma cicing di zona basisir dataran rendah, sareng prediksi anu akurat ngabantosan dina nyiapkeun komunitas ieu pikeun dampak poténsial naékna permukaan laut.

Naon implikasi tina ngurangan subglasial dina naékna permukaan laut?

Panaliti nunjukkeun yén unjuran ayeuna naékna permukaan laut tiasa ngaremehkeun tingkat kusabab leungitna és tambahan anu disababkeun ku aliran subglasial. Ngasupkeun prosés ieu kana model mantuan nyadiakeun prediksi leuwih akurat tur AIDS dina pamahaman gedena pangaruh kana glaciers sakuliah dunya.

Naon peran émisi gas rumah kaca dina naékna permukaan laut?

Panalitian nekenkeun yén tindakan manusa, khususna ngirangan émisi gas rumah kaca, maénkeun peran penting dina ngirangan naékna permukaan laut. Bari ngurangan subglasial signifikan, curbing émisi téh krusial pikeun nyingkahan skenario kiamat.

sumber:

- Artikel aslina: EcoWatch - Studi lambar és Antartika: Scripps Institution of Oceanography di University of California, San Diego (UCSD) (https://www.ecowatch.com/antarctic-ice-sheet-study-subglacial-discharge-2656326507 .html)

- Study: Science Advances - "Subglacial discharge ngagancangkeun mundur Denman and Scott Glaciers, Antartika Wétan" (https://advances.sciencemag.org/content/7/43/eabd6867)