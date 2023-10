Kamulyaan Gerhana Bulan: Tontonan Surgawi

By

Anjeun siap pikeun pintonan luar biasa tina grandeur celestial? Brace yourselves salaku samagaha lunar parsial, katelah Chandra grahan, graces langit dina Saptu, 28 Oktober, sarta terus nepi ka Minggu, 29 Oktober. Fenomena rongkah ieu lumangsung nalika Bumi posisi sorangan antara Panonpoé radiant jeung Bulan enchanting, casting na. kalangkang dina permukaan lunar, nyiptakeun tontonan anu matak pikaheraneun anu ngajentulkeun juru panon langit di sakuliah dunya.

Bayangkeun ieu: Bumi sabagé bola anu lega, Panonpoé mancarkeun cahayana, sareng Bulan sabagé orb anu hérang. Salaku Bumi slips kana jalur lunar, kalangkang na delicately némpél Bulan, laun masking brilliance na, hasilna leungit ethereal atawa transformasi enchanting warna.

Aya dua jinis gerhana bulan anu matak pikasieuneun para pengamat:

1. Gerhana Bulan Total: Dina mangsa samagaha bulan total, Bumi sapinuhna nangkeup Bulan, ngaleut ku poek nu matak pikaheraneun. Papanggihan anu luar biasa ieu sering masihan permukaan lunar kalayan warna beureum atanapi tambaga. Nalika cahaya panonpoe refracts ngaliwatan atmosfir Bumi, panjang gelombang pondok paburencay, sarta kelir beureum leuwih panjang graciously ngaliwatan, nangkeup Bulan kalawan warna captivating na. Penampilan mesmerizing ieu geus jadi ilahar disebut "Bulan getih".

2. Gerhana Bulan Sabagean: Dina gerhana bulan sabagean, ngan sabagean Bulan nu nyerah ka kalangkang Bumi. Bisa jadi kawas kacamatan dicokot kaluar tina lapisan celestial atawa nembongkeun bagian darkened captivating, nambahkeun intrik kana tampilan lunar.

Ngalenyepan spésifikna, samagaha bulan parsial taun 2023 anu pikaresepeun bakal dimimitian dina dinten Saptu, 28 Oktober, sareng dugi ka jam awal Minggu, 29 Oktober. panungtungan pikeun astounding 11 jam 31 menit, ti 1:19 AM ka 1:05 AM dina Minggu. Dina mangsa puncakna kira-kira jam 2:24 AM, Bulan bakal ngalaman bagian kalangkang Bumi nu leuwih jero, nu katelah umbra, sacara artistik nutupan sabagéan beungeutna nu menawan.

Kaagungan acara celestial ieu moal ngan ukur di India tapi ogé sababaraha daérah di Hémisfér Wétan, kalebet Afrika, Eropa, Asia, sareng sababaraha bagian Australia. Sanaos pamirsa ti Amérika tiasa sono kana acara anu pikaresepeun ieu, sawaréh Brazil bakal nampi kasempetan pikeun nyaksian pesona nalika Bulan anggun muncul dina cakrawala.

FAQ:

P: Naon ari samagaha bulan?

A: A samagaha bulan lumangsung nalika Bumi aligns sorangan antara Panonpoé jeung Bulan, casting kalangkang na kana beungeut lunar.

Q: Kumaha gerhana bulan total lumangsung?

A: Dina mangsa samagaha bulan total, Bumi nutupan sapinuhna Bulan, ngabalukarkeun penampilan na beureum saulas atawa tambaga alatan cahya panonpoé disaring ngaliwatan atmosfir Bumi.

Q: Naon ari samagaha bulan parsial?

A: Dina samagaha bulan parsial, ngan sabagian Bulan katutupan ku kalangkang Bumi, hasilna penampilan bitu-kawas matak atawa bagian darkened.

P: Iraha gerhana bulan parsial lumangsung dina 2023?

A: Gerhana bulan parsial bakal lumangsung dina Saptu, 28 Oktober, terus nepi ka Minggu, 29 Oktober.

Q: Naha samagaha bulan bakal katingali di India?

A: Leres, gerhana bulan bakal katingali di sadaya bagian India, ogé di daérah Hémisfér Wétan sapertos Afrika, Eropa, Asia, sareng sababaraha daérah Australia.

sumber:

