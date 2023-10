Jaman Spasi Ninggalkeun Tandana dina Atmosfir Bumi

Panaliti anyar anu diterbitkeun dina Prosiding Akademi Élmu Nasional ngungkabkeun yén Jaman Spasi gaduh pangaruh kana atmosfir Bumi. Panaliti mendakan jumlah logam anu signifikan dina aerosol di atmosfir, sigana tina ningkatna jumlah pesawat ruang angkasa sareng satelit peluncuran sareng uih deui. Ayana logam ieu ngarobah kimia atmosfir, berpotensi mangaruhan lapisan ozon jeung iklim.

Dipimpin ku Dan Murphy ti National Oceanic and Atmospheric Administration, tim peneliti mendakan langkung ti 20 elemen dina babandingan anu cocog sareng anu dianggo dina alloy pesawat ruang angkasa. Aranjeunna niténan yén massa logam tangtu, kayaning litium, aluminium, tambaga, jeung timah, ti reentry pesawat ruang angkasa jauh ngaleuwihan konsentrasi logam ieu kapanggih dina lebu kosmis alam. Ngareureuwas, ampir 10% partikel asam sulfat badag, nu mantuan ngajaga jeung nyangga lapisan ozon, ngandung aluminium sarta logam pesawat ruang angkasa lianna.

Élmuwan memperkirakan yén dina taun 2030, dugi ka 50,000 langkung satelit tiasa ngahontal orbit. Ieu ngandung harti yén, dina sababaraha dekade ka hareup, nepi ka satengah tina partikel asam sulfat stratosfera bisa ngandung logam tina reentry. Balukar ieu dina atmosfir, lapisan ozon, jeung kahirupan di Bumi masih kanyahoan.

Diajar stratosfir téh nangtang, sabab mangrupakeun wewengkon mana manusa teu cicing. Ngan penerbangan pangluhurna asup ka daérah ieu kanggo waktos anu pondok. Nanging, salaku bagian tina Program Élmu Airborne NASA, para ilmuwan ngagunakeun pesawat panalungtikan pikeun ngumpulkeun conto stratosfer. Instrumén napel na congcot irung pikeun mastikeun yén sampel hawa seger jeung teu kaganggu.

Stratosfir mangrupikeun lapisan atmosfir anu stabil sareng sigana tenang. Éta ogé bumi lapisan ozon, komponén anu penting pikeun ngajagaan kahirupan di Bumi tina radiasi ultraviolét anu ngabahayakeun. Sapanjang sababaraha dekade katukang, lapisan ozon parantos kaancam, tapi usaha global anu koordinasi parantos dilakukeun pikeun ngalereskeun sareng ngeusian deui.

Ngaronjatna jumlah peluncuran sareng pangulangan rohangan tanggung jawab pikeun ngenalkeun langkung seueur logam kana stratosfir. Nalika rokét diluncurkeun sareng satelit disebarkeun, aranjeunna nyéépkeun jalan satapak partikel logam anu berpotensi mangaruhan atmosfir ku cara anu masih nyobian ngartos para ilmuwan.

Dina kacindekan, ulikan highlights perlu panalungtikan salajengna pikeun nangtukeun konsékuansi pasti tina Spasi Age on atmosfir Bumi. Papanggihan nunjukkeun yén ngaronjatna ayana logam tina pesawat ruang angkasa jeung satelit bisa boga implikasi pikeun iklim, lapisan ozon, sarta habitability sakabéh planét urang.

