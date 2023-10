SpaceX Falcon 9 Suksés Ngaluncurkeun 21 Satelit Starlink ti Pangkalan Angkatan Angkasa Vandenberg

By

Isuk-isuk tadi, rokét SpaceX Falcon 9 lepas landas ti Vandenberg Space Force Base di California, hasil nganteurkeun 21 satelit Starlink ka orbit. Peluncuran ieu nandaan anu munggaran tina dua misi pangiriman Starlink anu direncanakeun pikeun dinten éta.

The Falcon 9 rokét, Powered by salapan mesin Merlin 1D, diangkat kaluar dina 1:23 am PDT. Saatos angkat ti Space Launch Complex 4 East (SLC-4E), rokét naék dina lintasan kidul-wétan. Peluncuran ieu kasohor sabab mangrupikeun misi ka-22 anu dilaksanakeun ku SpaceX ti Basisir Kulon taun ieu, ogé peluncuran orbit ka-75 taun 2023 pikeun perusahaan.

Salah sahiji aspék penting tina misi ieu nyaéta ngagunakeun deui booster tahap kahiji. Booster khusus ieu parantos réngsé 16 penerbangan, sateuacana padamelan dina misi sapertos Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, sareng seueur deui. Sanggeus fase kaduruk utama, lumangsung kurang leuwih dua satengah menit, tahap kahiji hasil landed dina kapal drone ngaranna 'Tangtuna Kuring masih Cinta Anjeun' di Samudra Pasifik.

Panyebaran satelit 21 V2 Mini Starlink dijadwalkeun lumangsung kira-kira sajam saatos peluncuran. Satelit ieu mangrupikeun generasi pesawat ruang angkasa Starlink, dilengkepan anteneu anu ditingkatkeun sareng panél surya anu langkung ageung. Dibandingkeun jeung nu miheulaan maranéhanana, satelit V2 Mini boga kapasitas pikeun nganteurkeun opat kali rubakpita. Peluncuran dinten ieu nandaan waktos ka-28 modél V2 Mini parantos dianggo ti saprak diwanohkeun awal taun ieu.

Salian peluncuran ieu, rokét Falcon 9 anu sanés badé angkat dinten ayeuna ti Stasion Angkatan Angkasa Cape Canaveral di Florida. Misi ieu bakal mawa payload pegatna catetan tina 23 satelit V2 Mini Starlink, jumlah pangluhurna anu bakal disebarkeun dina hiji misi.

Ieu jelas yén SpaceX terus nyieun kamajuan signifikan dina rasi satelit Starlink na, salajengna ngalegaan sinyalna broadband global sarta jalan pikeun ngaronjatkeun konektipitas internét sakuliah dunya.

Watesan:

- Falcon 9: Rokét orbital dua tahap dikembangkeun sareng diproduksi ku SpaceX pikeun ngangkut satelit sareng pesawat ruang angkasa ka luar angkasa.

- Starlink: Konstelasi internét satelit anu diwangun ku SpaceX nyadiakeun cakupan broadband global.

– Pangkalan Angkatan Angkasa Vandenberg: Pangkalan Angkatan Angkasa Amérika Sarikat ayana di kalér-kuloneun Lompoc, California.

- Peluncuran orbital: Prosés ngirim rokét atanapi pesawat ruang angkasa kana orbit ngurilingan benda langit.

sumber:

- SpaceX (henteu aya URL anu disayogikeun)

- Pangkalan Angkatan Angkasa Vandenberg (henteu aya URL anu disayogikeun)