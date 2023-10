By

Penyanyi Welsh Bonnie Tyler, dipikawanoh pikeun lagu hit na "Total Eclipse of the Heart," geus teamed up kalawan McVitie's Jaffa Cakes pikeun ngajelaskeun fenomena captivating tina samagaha bulan. Iklan "total eclipse" anu ikonik ti taun 1999 parantos dihirupkeun deui, waktos ieu nampilkeun Tyler nalika anjeunna nungtun generasi pemirsa anyar ngaliwatan pangalaman gaib.

Dina advert aslina, guru sakola ngagunakeun Jaffa Kue pikeun ngajelaskeun fase béda bulan ka kelas nya. Ayeuna, sareng Bonnie Tyler dina kapal, iklan éta nawiskeun énggal dina perjalanan pendidikan ieu. Ku ngahijikeun hubunganana sareng hal-hal anu aya hubunganana sareng samagaha, Tyler ngarep-arep tiasa langkung jero pamahaman langit wengi pikeun jalma-jalma di Inggris.

Sedengkeun misi pikeun ngadidik masarakat ngeunaan elmu di balik fenomena lunar téh kapuji, eta begs patarosan: Naha Jaffa Kue sabenerna digolongkeun salaku biskuit atawa muih? Perdebatan anu terus-terusan ieu ngahudangkeun konsumen mangtaun-taun.

FAQ:

P: Naon ari samagaha bulan?

A: Gerhana bulan lumangsung nalika Bumi datang antara Panonpoé jeung Bulan, ngabalukarkeun Bulan disumputkeun dina kalangkang Bumi.

P: Kumaha carana iklan ngagunakeun sambungan Bonnie Tyler kana urusan nu patali samagaha?

A: Iklan éta nampilkeun Tyler ngabahas élmu di balik gerhana bulan, ngagunakeun Kinérja sareng sambunganna ka "Total Eclipse of the Heart" pikeun narik pamirsa.

Q: Naha klasifikasi Jaffa Kue salaku biskuit atanapi muih penting?

A: Klasifikasi geus titik contention jeung ngarasa panasaran pikeun konsumén, ngarah kana debat lumangsung ngeunaan sipat Jaffa Kueh.

Q: Dimana abdi tiasa nonton iklan anyar?

A: Anjeun tiasa ningali iklan anyar anu nampilkeun Bonnie Tyler sareng kampanye gerhana bulan Jaffa Cakes dina [situs wéb resmi McVitie] (https://www.mcvities.co.uk/).