Kamajuan dina Téhnologi Microcomb Kacau Revolutionize Generasi Bit Acak

téhnologi nanophotonic canggih geus diaspal jalan pikeun kamajuan revolusioner dina widang combs frékuénsi optik. Sisir frékuénsi optik, mimitina diakuan ku pamenang Nobel Theodor W. Hänsch sareng John L. Hall, mangrupikeun instrumental dina panalungtikan fisika modéren sareng sababaraha aplikasi. Di antara kaayaan dinamis anu béda tina sisir frékuénsi optik, sisir kacau menonjol kusabab nonlinieritasna anu luhur.

Anyar-anyar ieu, tim peneliti anu dipimpin ku Prof. Jiagui Wu di Southwest University (SWU) di Cina ngagali kana alam mikrokomb kacau anu pikaresepeun ieu. Microcombs kacau nyaéta mikroresonator anu ngahasilkeun seueur saluran kacau, kalayan unggal huntu sisir janten sumber éntropi pikeun generasi bit acak fisik (PRB). Poténsi microcombs ieu dina overcoming keterbatasan waktu jeung frékuénsi kamacetan halangan ngarah ka proposal hiji tipe anyar lidar.

Panalitian, judulna "Massive and parallel 10 Tbit / s physical random bit generation with chaotic microcomb," dipedalkeun dina jurnal Frontiers of Optoelectronics. Panaliti ngagunakeun mikroresonator Si3N4 anu kompak sareng skalabel pikeun ngahasilkeun microcombs skala chip. Ku ngagunakeun multiplexer division panjang gelombang, aranjeunna sakaligus bisa ngahasilkeun ratusan huntu sisir kacau, sakabéh nu digawé babarengan salaku sumber éntropi pikeun generating jumlah badag angka acak.

Randomness anu dihasilkeun diuji sareng diverifikasi nganggo uji statistik NIST. Hasilna nunjukkeun poténsi téknologi ieu, nawiskeun solusi chip kalayan kamampuan ngahasilkeun petabit per detik (Pbits / s) tina bit acak fisik. Utamana, terobosan ieu nyepeng jangji pikeun sacara signifikan ningkatkeun kagancangan sareng efisiensi generasi nomer acak.

FAQ:

Q: Naon sisir frékuénsi optik?

A: Sisir frékuénsi optik mangrupikeun alat anu dianggo dina panalungtikan sareng aplikasi fisika modern. Aranjeunna munggaran diakuan ku pamenang Nobel Theodor W. Hänsch sareng John L. Hall pikeun karya dasarna di lapangan.

Q: Naon sisir kacau?

A: Dina sisir kacau, unggal huntu sisir némbongkeun osilasi dinamis kacau, sahingga cocog pikeun generasi bit acak fisik.

Q: Kumaha microcombs kacau dipaké dina generasi bit acak?

A: Microcombs kacau diwangun ku ratusan saluran kacau, kalawan unggal huntu sisir akting salaku sumber éntropi pikeun generasi bit acak fisik.

Q: Sabaraha gancang generasi bit acak tiasa ngahontal ku microcombs kacau?

A: Microcombs kacau boga potensi pikeun ngahontal laju petabits per detik (Pbits/s) dina generasi bit acak.

P: Naon pentingna ieu panalungtikan?

A: Panaliti nunjukkeun kamungkinan microcombs skala chip pikeun ngahasilkeun jumlah bit acak fisik anu ageung, nawiskeun solusi poténsial kalayan béaya rendah sareng paralelisme anu luhur.