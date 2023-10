Ngaronjatkeun Vitamin C tiasa ngirangan karacunan tambaga dina buah kiwi

Panaliti ti Wuhan Botanical Garden of the Chinese Academy of Sciences mendakan yén paningkatan tingkat asam askorbat, ogé katelah vitamin C, tiasa ningkatkeun kasabaran tambaga sareng ngirangan karacunan tambaga dina buah kiwi. Pananjung ieu penting sabab pupuk jeung péstisida dumasar tambaga biasana dipaké pikeun merangan wabah parna anu disababkeun ku Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) dina budidaya buah kiwi. Tapi, akumulasi tambaga anu luhur dina buah kiwi nyababkeun ancaman pikeun kaamanan pangan sareng kaséhatan manusa.

Panalitian, diterbitkeun dina Journal of Hazardous Materials, ngevaluasi eusi tambaga tina 108 conto buah kiwi tina 27 kultivar anu béda di dunya. Para panalungtik manggihan yén buah kiwi kalawan beureum- atawa konéng-fleshed miboga kandungan tambaga nyata leuwih luhur ti eta kalawan héjo-fleshed. Salaku tambahan, konsentrasi tambaga langkung handap dina daging buah sareng inti dibandingkeun sareng kulit buah sareng siki.

Tingkat tambaga anu luhur nyababkeun karusakan anu katingali dina pepelakan buah kiwi. Nanging, nalika pepelakan buah kiwi disuap ku asam askorbat tambahan, karusakanna diréduksi. Saterusna, peneliti manggihan yén perlakuan tambaga ngaronjat eusi asam askorbat dina daun kiwifruit jeung up-diatur gén konci aub dina biosintésis asam askorbat.

Pikeun validasi papanggihan ieu, peneliti overexpressed gén GDP-L-galaktosa fosforilase3 (GGP3) dina buah kiwi transgenik, hasilna kanaékan signifikan dina kandungan asam askorbat dibandingkeun jeung tipe liar. Garis buah kiwi transgenik kalayan eusi asam askorbat anu langkung luhur nunjukkeun karacunan tambaga anu ngirangan, ningkat fotosintésis, ngahapus spésiés oksigén réaktif anu kaleuleuwihan, sareng ngarobih ekspresi gen anu aya hubunganana sareng setrés.

Panaliti ieu nunjukkeun yén asam askorbat maénkeun peran anu penting dina ngirangan karacunan tambaga dina buah kiwi. Ku ngartos mékanisme anu aub, mungkin tiasa ngembangkeun strategi pikeun ningkatkeun kasabaran tambaga sareng mastikeun kasalametan pangan anu langkung saé dina budidaya kiwi.

sumber:

Xiaoying Liu dkk, Ngaronjat sintésis asam askorbat ku overexpression of AcGGP3 ameliorates karacunan tambaga dina buah kiwi, Journal of Bahan picilakaeun (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393