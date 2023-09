Kasuksésan Pamulihan OSIRIS-REx Sample Return Capsule Nyangking Bungah sareng Lega

Dugway Proving Ground Angkatan Darat AS pinuh ku antisipasi sareng gugup nalika conto kapsul mulang misi OSIRIS-REx turun ti luar angkasa ka lantai gurun. Sanggeus ampir dua puluh taun perencanaan, operasi recovery lumangsung di salah sahiji markas militér paling jauh di AS Opat helikopter, dioperasikeun ku NASA jeung Angkatan Udara AS, nyandak off pikeun meunangkeun kapsul saméméh asup atmosfir Bumi.

Dante Lauretta, penyidik ​​​​poko pikeun misi éta, ngajelaskeun campuran émosi anu anjeunna alami nalika naék helikopter pamulihan. Anjeunna ngarasa beurat tanggung jawab sareng kateupastian ngeunaan naha parasut kapsul parantos dibuka sakumaha anu direncanakeun. Pamustunganana, manéhna narima béja yén badarat téh suksés, sarta cimata lega jeung kabagjaan ngeusi panon na.

Bari aya kateupastian ngeunaan deployment tina parasut drogue, parasut utama hasil deployed. Sanaos gambar éta henteu ngayakinkeun ngeunaan parasut drogue, éta janten teu relevan kusabab parasut utama anu fungsina.

The successful landing marks the beginning of an exciting new chapter in scientific research. The samples of asteroid Bennu will be divided among various scientific institutions and space agencies for analysis. By studying the composition of Bennu, scientists hope to gain insights into the chemical history of our solar system and possibly even understand how life originated on Earth.

Kusabab astéroid kabentuk dina tahap awal sistim tatasurya, nganalisa sampel bisa nyadiakeun clues ngeunaan ayana cai jeung blok wangunan kahirupan, kayaning asam amino, di Bumi. Sampel ieu bakal diulik sacara éksténsif dina taun-taun anu bakal datang, nawiskeun wawasan anu berharga kana lingkungan kosmis urang.

Sumber: NASA sareng Angkatan Darat AS Dugway Proving Ground, Utah