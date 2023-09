Kamajuan sareng Pertimbangan Etika Ngédit Gene dina Kedokteran

Éditan gén, widang terobosan dina ubar, mangrupikeun fokus utama sési konci Dr. Tamara Sunbul, judulna "A New Era for Medicine: Digital Diagnostics and Therapeutics." Dr Sunbul, diréktur médis Informatika klinis di Johns Hopkins Aramco Kaséhatan, emphasized poténsi genotyping jeung reliance on pendataan kana waktu.

Tujuan téknologi digital, sapertos ngedit gen, nyaéta pikeun ngadeteksi abnormalitas anu tiasa nyababkeun variasi dina hasil nalika resep pangobatan. Dr Sunbul ngécéskeun yén individu bisa meta béda jeung nginum obat sarua, panyorot kabutuhan precision diagnosis jeung métode perlakuan.

Salah sahiji kamajuan anu paling penting dina ngedit gen nyaéta CRISPR-Cas9, ogé katelah "gunting genetik." Téknologi ieu leres-leres motong sekuen DNA dina situs khusus, ngamungkinkeun pikeun ngahapus atanapi nyelapkeun sekuen gén anu ngarobih basa DNA. Nalika CRISPR mimitina mendakan aplikasi dina tatanén sareng bioenergi, Dr. Sunbul ngabagi poténsialna dina diagnostik digital sareng terapi.

Dina ranah diagnostik digital, metode anyar sapertos SHERLOCK sareng DETECTR parantos muncul. Métode ieu ngagunakeun édisi gen pikeun ngaktifkeun deteksi gancang panyakit tepa sapertos COVID-19. Salaku tambahan, éditan gén dilebetkeun kana prosés penemuan ubar ku perusahaan sapertos Atomwise, Deep Genomics, sareng Valo.

Saterusna, éditan gén maénkeun peran krusial dina kamajuan terapi sél jeung gén pikeun sauntuyan kaayaan. Ieu kalebet gangguan getih sapertos talasemia, panyakit sél arit, sareng hemofilia, ogé kaayaan sapertos sindrom Down, buta turunan, fibrosis kista, distrofi otot Duchenne, sareng panyakit Huntington. Ngaliwatan pamakéan CRISPR, geus jadi mungkin mun reprogram sistem imun sabar urang sasaran kanker sorangan, inféksi (saperti HIV, COVID-19, flu, Malaria, Zika, sarta résistansi antibiotik), sarta panyakit kronis kawas hypercholesterolemia sarta tipe. 1 diabetes.

Sanaos kamajuan anu luar biasa ieu, pertimbangan étika, hukum, sareng ilmiah tetep penting. Dr Sunbul nunjuk kaluar yén éditan gén salah bisa boga konsekuensi detrimental, emphasizing perlu caution sarta precision. Saterusna, éditan gén boga potensi pikeun mangaruhan generasi nu bakal datang, sabab parobahan nu teu bisa balik bisa diwariskeun ka handap. Ku alatan éta, diskusi komprehensif ngeunaan implikasi étika tina éditan gén perlu pikeun mastikeun aplikasi tanggung jawab jeung safeguard karaharjaan individu jeung masarakat sakabéhna.

sumber:

- Dr Tamara Sunbul, diréktur médis Informatika klinis di Johns Hopkins Aramco Kaséhatan