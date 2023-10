Bulan Panen nu ngageuingkeun nyaangan langit

The Harvest Moon of Séptémber graced langit on Jumaah isuk, captivating skywatchers kalawan brilliance breathtaking na. Salaku supermoon panungtungan taun, éta ngahontal kacaangan puncak na di 5:58 ET on September 29. Sanajan kitu, luminosity na terus nyaangan langit peuting nepi ka Saptu isuk, sakumaha dikonfirmasi ku NASA.

The Harvest Moon nahan nilai signifikan pikeun patani, utamana dina poé saméméh listrik. Kadatanganana masihan aranjeunna waktos tambahan pikeun ngumpulkeun pepelakan sateuacan ancaman ibun munggaran. Cahaya caang bulan purnama dilayanan salaku lantera harepan sareng bantosan, ngamungkinkeun para patani ngarebut kasempetan sareng mastikeun panén anu suksés.

Supermoon lumangsung nalika bulan purnama langkung caket ka Bumi tibatan biasana, nyababkeun penampilan anu langkung ageung sareng terang di langit wengi. Jarak antara bulan jeung Bumi fluctuates alatan bentuk elips orbit bulan. Nalika bulan ngahontal titik pangdeukeutna ka Bumi, katelah perigee na, éta disebut salaku supermoon.

Bari definisi pasti bisa rupa-rupa diantara astronom, loba nu nganggap supermoon salaku bulan purnama nu aya dina 90% tina perigee na. Kadeukeutna antara bulan sareng Bumi ningkatkeun pangaruh visual bulan, pikaresepeun para pengamat kalayan kaagunganana.

Bulan Panen Séptémber 2023 janten panginget ngeunaan kaéndahan luar biasa anu tiasa ditawarkeun dunya celestial. Ayana radian na teu ngan captivates skywatchers tapi ogé mendemonstrasikan keajaiban alam jeung interconnectedness antara kahirupan urang jeung kosmos.

sumber:

- NASA