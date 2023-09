Kalenturan Paripolah Ngagampangkeun Ékspansi Rapid dina Grackles Great-Tailed

By

Panaliti ti Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, University of California Santa Barbara, sareng University of Rochester parantos mendakan yén grackle buntut gedé, spésiés manuk anu gancang ngembangna populasina di Amérika Kalér, ngahutang kasuksésan na. kabiasaan. Para panalungtik manggihan yén grackles buntut badag geus ngaronjat lega habitat maranéhanana sarta diadaptasi pikeun hirup di urban, lingkungan gersang, kawas baraya pangdeukeutna maranéhanana, grackle kapal-buntut.

Panalitian, dumasar kana observasi élmu warga ngeunaan kajadian manuk antara taun 1979 sareng 2019, ngungkabkeun yén grackle buntut gedé henteu ngan saukur pindah ka habitat anyar anu cocog sareng sarat saméméhna tapi sacara aktip ngalegaan jangkauanna ku ngagentos preferensi habitatna. Sabalikna, grackles buntut kapal ngan dipindahkeun rentang maranéhanana rada kalér dina respon kana perubahan iklim.

Para panalungtik ogé nalungtik peran paripolah dina pangabisa grackles buntut hébat 'ngadaptasi ka habitat anyar. Aranjeunna kapanggih yén populasi di tepi rentang exhibited langkung kalenturan sarta kegigihan dibandingkeun populasi non-ujung. Para panalungtik speculate yén kegigihan ngamungkinkeun individu pikeun manggihan solusi pikeun tantangan dina lingkungan anyar, bari variability dina kalenturan dina populasi ngaronjatkeun Chances ékspansi suksés.

Papanggihan nyorot pentingna kalenturan sareng kegigihan dina ngagampangkeun ékspansi jarak anu gancang sareng nunjukkeun yén pamahaman kumaha spésiés sapertos grackle buntut hébat adaptasi sareng lingkungan énggal tiasa masihan wawasan pikeun ngabantosan spésiés anu turunna ngatasi parobihan lingkungan.

Sumber: Jurnal Komunitas Peer (DOI: 10.24072/pcjournal.320)