Panas ekstrim Bisa ngakibatkeun punah mamalia dina 250 Juta Taun, Panaliti Panaliti

A recent study suggests that extreme heat caused by the merging of Earth’s continents into one supercontinent could lead to the extinction of all mammals, including humans, in 250 million years. The study utilized supercomputer climate models to predict the future effects of tectonic movements and increased carbon dioxide (CO2) emissions on the planet.

Nalika buana ngahiji, letusan vulkanik ngaluarkeun CO2 sajumlah ageung ka atmosfir, nyababkeun pangeusina panas sacara signifikan. Paningkatan suhu ieu bakal nyiptakeun lingkungan anu teu tiasa dicicingan pikeun mamalia, sabab langkung saé diadaptasi kana iklim anu tiis sareng bajoang pikeun ngatasi panas anu ekstrim. Superbuana nu bakal datang bakal sakitu legana inhospitable, kalawan ngan 8% nepi ka 16% wewengkon darat na cocog pikeun habitation.

Dr Alexander Farnsworth, panulis utama ulikan ti Universitas Bristol, ngécéskeun yén gabungan épék kontinentalitas, panonpoé panas, sarta ngaronjat tingkat CO2 bakal ngakibatkeun hawa antara 40C nepi ka 50C, sahingga mustahil pikeun mamalia pikeun manggihan dahareun. jeung sumber cai. Manusa, kawas spésiés séjén, moal bisa niiskeun awakna ngaliwatan kesang, pamustunganana ngabalukarkeun pupusna maranéhanana.

Panaliti ngaramalkeun yén tingkat CO2 tiasa naék tina 400 bagian per juta (ppm) ayeuna ka langkung ti 600 ppm nalika superbuana, anu disebut Pangea Ultima, ngabentuk. Panaliti nekenkeun pentingna ngirangan émisi gas rumah kaca pikeun nyegah skénario kahareup ieu gancang-gancang.

Ko-panulis ulikan, Dr. Eunice Lo, stressed urgency alamat krisis iklim ayeuna, sakumaha panas ekstrim geus mangaruhan kaséhatan manusa. Penting pikeun usaha pikeun ngahontal émisi bersih-enol pas-gancang pikeun ngirangan akibat anu ngabahayakeun tina naékna suhu.

Salaku tambahan, panalungtik nyarankeun yén nalika nganggap habitability planét séjén, distribusi buana kedah dipertimbangkeun. Hiji planét dina zona habitable tina sistim tatasurya masih bisa jadi teu bisa dicicingan lamun buana anu ngumpul dina hiji superbuana.

This study highlights the potential dire consequences of climate change and reinforces the need for immediate action to mitigate its effects. While the projected timeframe is millions of years into the future, the current impact of rising temperatures should not be ignored.

sumber:

- Studi anu dipimpin ku Dr Alexander Farnsworth sareng Dr Eunice Lo ti Universitas Bristol, diterbitkeun dina Nature Geoscience