The Total Eclipse of 2024: Hiji Acara Astronomi Spektakuler di Erie, Pennsylvania

Total samagaha taun 2024 mangrupikeun fénoména astronomi anu luar biasa anu bakal ngarebut daérah sareng nawiskeun pangalaman sakali-saumur hirup. Nalika daérah Pittsburgh bakal nyaksian samagaha parsial, anu badé neuleumkeun diri dina gelap lengkep bakal hoyong usaha kalér dina I-79 ka Erie, Pennsylvania. Salaku hiji-hijina kota utama di Pennsylvania di jalur totalitas, Erie Nyiapkeun pikeun panyaluran masif datang mimitian ti 65,000 nepi ka 250,000 urang.

Pikeun nampung lonjakan wisatawan, rupa-rupa pamondokan di Erie sapertos hotél, ranjang sareng sarapan, sareng tempat kemah parantos dijual. Kota ngarangkul sabtu minggu samagaha ku ngatur sababaraha acara. The Erie Maritime Museum, Lake Erie wine country, jeung Lake Erie Speedway are planning activities to celebrate this celestial event.

Chris Temple, wawakil VisitErie.com, nyorot yén pihak tempat parkir sareng rapat rooftop bakal nawiskeun kasempetan anu teu aya tandinganana pikeun nyaksian transisi ti beurang ka wengi. Temple nekenkeun pentingna perencanaan payun na nyarankeun sangkan arrangements ogé sateuacanna pikeun mastikeun hiji pangalaman seamless pikeun kulawarga.

Dina mangsa samagaha, anu bakal lumangsung dina Senén, 8 April 2023, total gelap bakal lumangsung salila tilu menit 40 detik. Pikeun mastikeun kasalametan supir, rambu-rambu bakal dipasang sapanjang I-79 sareng I-90 pikeun ngingetkeun ngeunaan gelap ngadadak sareng ngirangan kamungkinan kacilakaan.

Erie geus dijieun ramatloka dedicated, nyadiakeun informasi komprehensif jeung sumber pikeun maranéhanana kabetot dina samagaha, kaasup pilihan akomodasi. Kajadian celestial ieu nawiskeun kasempetan langka pikeun jalma pikeun niténan béntang sareng kagum kana keajaiban alam semesta.

Sumber: KDKA Tanpa URL