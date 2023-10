Tari Intricate Antara Sistem Saraf sareng Kekebalan: Wawasan tina Neuro-Imun Axis

By

Sanaos éntitas anu béda, sistem saraf sareng imun gaduh hubungan silih gumantung anu rumit. Tarian anu rumit ieu antara dua sistem, anu katelah sumbu neuro-imun, maénkeun peran anu penting dina ngatur rupa-rupa prosés fisiologis dina uteuk, kulit, sareng saluran pencernaan. Komunikasi antara sél dina sistem ieu geus fascinated élmuwan kawas Isaac Chiu, hiji immunobiologist di Harvard Médis Sakola.

Panaliti Chiu museurkeun kana ngabongkar interaksi kompléks antara sél T, microglia, sareng baktéri dina konteks neurodegeneration, inféksi kulit baktéri, sareng inféksi mikroba sapertos meningitis, anthrax, sareng colitis. Papanggihan na parantos ngajelaskeun mékanisme novél nyeri sareng peradangan, ngungkabkeun peran neuron, sél imun, sareng mikroba dina prosés ieu.

Nyeri, kamampuan dasar awak pikeun ngaraos bahaya, raket pakait sareng sistem imun. Neuron nociceptor, anu tanggung jawab nyéépkeun nyeri, berinteraksi sareng sél imun ngaliwatan crosstalk bidirectional. Sél imun ngahasilkeun zat anu langsung mangaruhan saraf, ngajantenkeun aranjeunna langkung sénsitip kana nyeri. Sabalikna, nociceptors nyimpen neuropéptida anu sél imun tiasa raos, mangaruhan paripolahna.

Tim peneliti Chiu geus fokus kana neuropeptides kawas calcitonin gé-related péptida (CGRP) jeung interaksi maranéhanana jeung sél imun, utamana makrofag, neutrofil, monosit, sél T, sarta sél B. Tim éta mendakan yén interaksi antara neuropéptida ieu sareng reséptor sél imun tiasa mangaruhan produksi sitokin, polarisasi makrofag, rekrutmen neutrofil, sareng réspon sél T. Neuropeptida ieu maénkeun peran pangaturan anu kuat dina kekebalan.

Dina kontéks inféksi mikroba, tim Chiu mendakan wawasan anu pikaresepeun ngeunaan kumaha serat nyeri tiasa dibajak ku baktéri. Contona, dina meningitis disababkeun ku Streptococcus pneumoniae jeung Streptococcus agalactiae, patogén ieu ngaktifkeun neuron nociceptor ngaliwatan toxin pori-ngabentuk disebut pneumolysin. Aktivasina ieu ngahasilkeun produksi CGRP, anu dina gilirannana suppresses produksi cytokines pelindung ku makrofag, sahingga baktéri salamet tur narajang otak leuwih gampang.

Ngaliwatan panalungtikanana, Chiu sareng timnya parantos tiasa ngamanipulasi sumbu neuro-imun dina modél sato pikeun ningkatkeun kamampuan sistem imun pikeun ngalawan inféksi baktéri sapertos meningitis. Ku nargétkeun interaksi molekular khusus sareng ngagunakeun pendekatan in vivo sareng in vitro, aranjeunna nampi wawasan ngeunaan interaksi kompleks antara neuron, sél imun, sareng mikroba.

Panaliti ieu ngagaduhan implikasi anu signifikan pikeun strategi terapi. Ku nargétkeun jalur nyeri, sapertos meungpeuk CGRP, mungkin tiasa ningkatkeun réspon imun ngalawan inféksi. Pamahaman sumbu neuro-imun muka hiji realm anyar sakabeh kamungkinan pikeun ngubaran sagala rupa panyakit jeung inféksi.

