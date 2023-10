Kandang Sapi salaku Feedstock pikeun Gasifikasi Biomassa: Ngaoptimalkeun Prosés

By

Pamakéan bahan bakar fosil anu kaleuleuwihi nyababkeun polusi lingkungan global, nyababkeun kabutuhan pikeun ngalih ka sumber énergi anu héjo, rendah karbon, sareng lestari. Énergi biomassa, diturunkeun tina bahan organik anu dihasilkeun ngaliwatan fotosintésis, nawiskeun alternatif anu bersih sareng tiasa dianyari. Peternakan sareng kandang jangjangan, jinis biomassa, parantos nampi perhatian kusabab kasadiaan anu seueur sareng karentanan anu langkung handap kana cuaca sareng variasi musiman dibandingkeun sareng sumber biomassa anu sanés.

Ngamangpaatkeun ternak sareng kandang ternak sacara éfisién salaku bahan bakar gasifikasi tiasa sacara signifikan ngirangan polusi lingkungan anu disababkeun ku bahan bakar fosil tradisional. Gasifikasi mangrupikeun prosés kimia termal anu ngarobih biomassa janten bahan bakar gas, anu katelah syngas, ngalangkungan kaayaan durukan anu teu lengkep dina suhu luhur. Syngas, utamana diwangun ku CO2, CO, H2, CH4, sarta gas lianna, bisa dipaké dina sagala rupa alat konversi énergi.

Pikeun ngaoptimalkeun prosés gasifikasi kandang sapi, peneliti ti Henan Agricultural University ngembangkeun model gasifikasi biomassa ngagunakeun software Aspen Plus. Aranjeunna ngevaluasi parameter sapertos suhu gasifikasi, rasio uap-to-biomas, sareng tekanan pikeun nangtukeun pangaruhna kana rasio H2/CO sareng nilai pemanasan handap (LHV) syngas.

Hasil simulasi nunjukkeun yén suhu gasifikasi anu langkung luhur langkung milih kanaékan eusi H2 sareng CO, kalayan puncak H2 dina 800 °C. Ngaronjatkeun uap salaku agén gasifikasi ngamajukeun produksi H2 anu langkung luhur. Sanajan kitu, rasio uap-to-biomas luhur miboga éfék négatip on CO jeung CH4, hasilna panurunan dina LHV. Tekanan gasifikasi optimal kapanggih 0.1 MPa.

Panaliti ieu nyayogikeun wawasan anu berharga pikeun ngaoptimalkeun prosés gasifikasi kandang sapi. Modél anu dikembangkeun tiasa dianggo pikeun ngaduga komposisi syngas tina bahan pakan biomassa anu sanés sareng tiasa nyumbang kana panalungtikan salajengna ngeunaan ningkatkeun prosés gasifikasi biomassa.

sumber:

– Yajun Zhang dkk, Numeris modeling of gasification biomassa ngagunakeun dung sapi salaku feedstock, Frontiers of Agricultural Science and Engineering (2023). DOI: 10.15302 / J-FASE-2023500