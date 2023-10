"Tembok Héjo Héjo" Cina Nyiptakeun Tilelep Karbon Anu Penting, Panaliti Panaliti

Program Penghutanan Tilu-Kaler Cina (TNAP), ogé katelah "Tembok Héjo Besar," parantos suksés dina merangan desertifikasi sareng ningkatkeun lingkungan. Panaliti anyar anu diterbitkeun dina Proses Ékologis anu dilakukeun ku ilmuwan Cina ti Institute of Applied Ecology of the Chinese Academy of Sciences ngungkabkeun yén TNAP ogé parantos nyiptakeun tilelep karbon anu ageung.

TNAP, diprakarsai dina 1978, mangrupikeun proyék restorasi ékologis panggedéna di dunya sareng ngalangkungan daérah gersang sareng semi-gersang di kalér-wétan, kalér-tengah, sareng kalér-kuloneun Cina. Ngagunakeun gambar sensing jauh, kitu ogé observasi lapangan jeung data inventarisasi leuweung nasional, peneliti estimasi kanaékan stok karbon dina biomassa, taneuh, jeung "karbon pangaruh ékologis," nu nujul kana sequestration karbon hasilna tina leungitna taneuh ngurangan alatan afforestation. .

Panaliti mendakan yén total kawasan leuweung di daérah proyék TNAP naék tina sakitar 221,000 kilométer pasagi dina taun 1978 janten sakitar 379,000 kilométer pasagi di 2017. Salila opat dekade katukang, TNAP parantos nyumbang kana tilelep karbon 47.06 juta ton karbon per taun. Saterusna, tilelep karbon dina biomassa di luhur jeung di handap taneuh ngaronjat tina 0.843 milyar ton dina 1978 jadi 2.08 milyar ton dina 2017.

Panaliti nyorot pentingna "karbon pangaruh ékologis," anu nyababkeun sakitar 16% tina total kanaékan tilelep karbon. Ieu nunjukkeun yén épék ékologis maénkeun peran kritis dina nangtukeun distribusi stok karbon di leuweung ditangtayungan. Panalitian nekenkeun yén nalika ngira-ngira sinks karbon sareng ngembangkeun modél anu aya hubunganana sareng karbon, panyerapan karbon mangpaat tina épék ékologis tina aforestasi henteu kedah dipaliré.

Panaliti ieu nyayogikeun patokan pikeun ngévaluasi nilai proyék restorasi ékologis nasional dina hal kapasitas sink karbon sareng penilaian fungsi ékosistem. Ieu nunjukkeun dampak signifikan tina "Great Green Wall" Cina dina henteu ngan ukur ningkatkeun lingkungan tapi ogé ngirangan émisi karbon dioksida.

Sumber: Akademi Élmu Cina, DOI: 10.1186 / s13717-023-00455-8