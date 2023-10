Studi anyar ngungkabkeun Papanggihan Menarik ngeunaan Pendaratan Lunar Chandrayaan-3

Panaliti anyar anu dilakukeun ku para ilmuwan ti Organisasi Panaliti Ruang Angkasa India (ISRO) ngungkabkeun detil anu pikaresepeun ngeunaan badarat lunar bersejarah modul lander Chandrayaan-3, Vikram. Panalitian anu judulna "Characterization of Ejecta Halo on the Lunar Surface Around Chandrayaan-3 Vikram Lander Using OHRC Imagery," dipedalkeun dina Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

Numutkeun kana panilitian, nalika Vikram ngadamel touchdown dina permukaan bulan dina 23 Agustus 2023, éta nyiptakeun fenomena anu luar biasa anu katelah "ejecta halo." Halo ejecta ieu dibangkitkeun nalika modul lander ngangkat lebu bulan sareng nyiptakeun patch anu terang di sakurilingna nalika turun sareng badarat.

Nganggo gambar pankromatik résolusi luhur tina Chandrayaan-2 orbiter's Orbiter High-Resolution Camera (OHRC), para ilmuwan ngabandingkeun gambar anu dicandak sateuacan sareng saatos acara badarat. Aranjeunna dicirikeun ejecta halo salaku patch caang henteu teratur sabudeureun lander nu.

Panaliti ngira-ngira yén kira-kira 2.06 ton epi regolith bulan (bahan permukaan) diusir sareng dipindahkeun ka legana 108.4 m² di sabudeureun tempat badarat. Pindahan signifikan tina bahan lunar ieu nyadiakeun wawasan berharga kana prosés géologis jeung komposisi beungeut bulan.

Kasuksésan badarat lemes Chandrayaan-3 dina permukaan bulan nandaan prestasi bersejarah pikeun India, ngajantenkeun nagara kaopat anu darat pesawat ruang angkasa di bulan sareng anu munggaran noél di daérah kutub. Kusabab badarat, Vikram lander sareng Pragyan Rover parantos ngalaksanakeun sababaraha pangukuran in-situ, mastikeun ayana walirang di daérah éta sareng ngadeteksi elemen minor.

Sanaos kana mode sare saatos sapoe lunar, usaha pikeun hudangkeun lander sareng rover parantos gagal dugi ka ayeuna. Sanajan kitu, data jeung papanggihan dikumpulkeun salila periode operasional maranéhanana terus nyadiakeun wawasan berharga ngeunaan tatangga celestial pangdeukeutna urang.

FAQ:

Q: Naon ejecta halo?

A: Halo ejecta mangrupikeun fenomena anu lumangsung nalika badarat bulan nalika lebu bulan naék, nyiptakeun bintik terang di sekitar tempat badarat.

P: Sabaraha bahan bulan anu dikaluarkeun nalika badarat Chandrayaan-3?

A: Panaliti ngira-ngira yén kira-kira 2.06 ton bahan permukaan bulan diusir sareng digusur dina legana 108.4 m² di sabudeureun tempat badarat.

P: Naon sababaraha pangukuran anu dilakukeun ku Vikram sareng Pragyan Rover?

A: Sababaraha pangukuran anu dilakukeun kalebet ngonfirmasi ayana walirang di daérah sareng ngadeteksi ayana unsur minor dina permukaan bulan.

