Poténsi Samudra pikeun Nyimpen Karbon Dioksida sareng Mitigasi Robah Iklim

Sagara Bumi nutupan sabagian ageung permukaanna, kira-kira 70%, sareng gaduh kamampuan pikeun nyimpen karbon dioksida, gas rumah kaca anu nyumbang kana parobahan iklim. Kapasitas sagara ieu pikeun néwak sareng nahan karbon dioksida keur ditalungtik sacara éksténsif ku élmuwan dina usaha ngartos dinamika sareng poténsi sequestration karbon.

US Geological Survey (USGS) sareng mitra-mitrana nuju ngalaksanakeun panalungtikan pikeun nalungtik sagala rupa aspék panyimpen karbon di sagara. Panaliti ieu boga tujuan pikeun nangtukeun kumaha karbon asup ka sagara, jumlah karbon anu ayeuna diasingkeun, potensi paningkatan panangkepan, sareng lilana ngawadahan karbon. Salaku tambahan, para ilmuwan ngajalajah peran mineral anu tangtu dina ningkatkeun prosés neundeun sareng ngirangan kaasaman sagara.

Hiji wewengkon fokus pikeun USGS nyaéta karbon diangkut ti lahan baseuh pasang kana sagara. Lahan baseuh pasang jadi penghubung antara darat jeung laut, sarta tutuwuhan di wewengkon ieu nyerep karbon dioksida ti atmosfir. Sababaraha karbon ieu disimpen dina akar sareng taneuh pepelakan, sedengkeun sabagian ditransferkeun ka cai laut. Karbon sésa dileupaskeun deui ka atmosfir salaku karbon dioksida. Diajar gerakan karbon ieu nyadiakeun wawasan berharga kana mitigating acidification sagara.

Proyék anu dipimpin USGS anu sanés nguji poténsi pikeun nambihan mineral olivine ka basisir pikeun ningkatkeun panyimpen karbon di sagara. Olivine dipikanyaho sacara alami nyerep karbon dioksida sareng tiasa diwanohkeun ka daérah basisir dina bentuk keusik héjo ngora. Panaliti nalungtik kumaha olivin ngarobih kimia cai laut sareng naha éta tiasa sacara efektif nangkep sareng nahan karbon dioksida anu dileupaskeun tina lahan baseuh.

Usaha ilmiah ieu maénkeun peran anu penting dina nginpokeun kaputusan pikeun pamaréntah, organisasi, sareng badan swasta anu kalibet dina ngokolakeun lahan sareng restorasi basisir. Ngartos kamampuan panyimpen karbon di sagara ngabantosan ngarencanakeun prasarana, ngungkulan naékna permukaan laut sareng erosi, sareng meunteun strategi pikeun ngirangan karbon atmosfir.

The USGS utilizes rupa métode pikeun ngukur bursa karbon, kaasup chambers silinder transparan pikeun ngawas bursa gas antara ékosistem jeung atmosfir. Téknologi sénsor dianggo pikeun ngukur aliran cai antara lahan baseuh sareng sagara sareng nganalisis kimia cai. Ku ngagabungkeun pangukuran ieu sareng citra satelit, para ilmuwan tiasa ngira-ngira gerakan karbon di lahan baseuh sareng poténsi pikeun neundeun karbon di sagara.

Partnership kolaborasi penting pikeun usaha panalungtikan ieu. USGS gawé bareng agénsi féderal, lembaga akademik, jeung mitra industri pikeun ngalegaan dasar pangaweruh jeung ngajalankeun inovasi dina sequestration karbon. Mitra sapertos National Oceanic and Atmospheric Association, National Park Service, sareng Woods Hole Oceanographic Institution nyumbangkeun kaahlian sareng sumber pikeun ngagampangkeun studi komprehensif.

Gemblengna, ku ngagali kana poténsi sagara pikeun nyimpen karbon dioksida, para ilmuwan muka panto pikeun strategi mitigasi perubahan iklim anu épéktip. Ngartos peran lahan baseuh sareng sagara dina siklus karbon nyumbang kana pendekatan komprehensif pikeun ngatasi émisi karbon anu disababkeun ku manusa sareng perubahan iklim.

Watesan:

- Penyerapan karbon: Prosés nangkep sareng nyimpen karbon dioksida pikeun ngirangan pelepasanna ka atmosfir.

– Asamisasi samudra: Turunna terus-terusan dina pH sagara Bumi, utamana disababkeun ku nyerep karbon dioksida ti atmosfir.

- Olivine: Mineral anu sacara alami nyerep karbon dioksida sareng tiasa dianggo pikeun ningkatkeun panyimpen karbon di sagara.

