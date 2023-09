Tret Paripolah numbu ka ékspansi rentang suksés dina Grackles Great-Tailed

Panaliti mendakan yén kabiasaan maénkeun peran anu penting dina kasuksésan grackle buntut hébat, spésiés manuk anu gancang ngembangna populasina di Amérika Kalér. Beda sareng seueur spésiés sanés anu ngalaman panurunan, grackle buntut ageung mekar kusabab kamampuanna adaptasi sareng sajumlah habitat, khususna lingkungan kota sareng gersang.

Hiji téori pikeun turunna spésiés nyaéta yén modifikasi manusa kana habitat ngajantenkeun aranjeunna henteu cocog. Sanajan kitu, pikeun sababaraha spésiés kawas grackle buntut hébat, modifikasi ieu nyieun kasempetan pikeun aranjeunna rék dilegakeun jangkauan maranéhanana ka wewengkon anyar ku nyadiakeun habitat sadia.

Élmuwan ti Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology di Jerman, babarengan jeung peneliti ti University of California Santa Barbara jeung University of Rochester di AS, nalungtik peran ngaronjat kasadiaan habitat dina ékspansi gancang tina grackle gede-buntut. Aranjeunna dibandingkeun sareng baraya pangdeukeutna, grackle buntut parahu, anu henteu ngalaman ékspansi rentang anu sami.

Ngagunakeun data dikumpulkeun ngaliwatan observasi élmu warga ngeunaan kajadian manuk, panalungtik manggihan yén grackle buntut hébat teu ngan dipindahkeun ka habitat anyar nu cocog sarat maranéhanana saméméhna tapi ogé dimekarkeun breadth habitat maranéhanana ngawengku leuwih urban jeung lingkungan gersang. Kontras, grackle buntut parahu ngan ngageser jajaranna rada kaler pikeun ngaréspon kana parobahan iklim.

Papanggihan nunjukkeun yén paripolah grackle buntut gedé ngamungkinkeun éta ngamangpaatkeun habitat énggal. Para panalungtik nalungtik populasi di tepi rentang tur ngadeukeutan ka pusat, manggihan yén populasi tepi nunjukkeun kalenturan gede tur kegigihan. Ahéng, kegigihan, tinimbang kalenturan rata-rata luhur, éta paripolah watesan pakait sareng perluasan rentang.

Kegigihan ngamungkinkeun individu pikeun adaptasi sareng mendakan solusi pikeun tantangan dina lingkungan anyar, sapertos mendakan sumber pangan énggal. Variabilitas kalenturan dina hiji populasi ngaronjatkeun kamungkinan sababaraha individu anu kacida fléksibel, nyadiakeun kasempetan pikeun batur pikeun diajar ti aranjeunna sarta facilitating perluasan populasi.

Ku uncovering Tret behavioral pakait sareng ékspansi rentang suksés, peneliti ngaharepkeun ngartos kumaha turunna spésiés bisa adaptasi jeung parobahan lingkungan. Karya lumangsung dina grackles buntut hébat boga tujuan pikeun unravel misteri kabiasaan maranéhanana sarta nyumbang kana usaha konservasi lega.

sumber:

- Institut Antropologi Évolusi Max Planck, Jérman

- Universitas California Santa Barbara, AS

- Universitas Rochester, AS