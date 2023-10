Micaela Robson Revolutionizes Travel Spasi jeung Baktéri Bata

By

Micaela Robson, mahasiswa pascasarjana trailblazing di Jurusan Plant jeung Biologi Mikroba, embarking on panalungtikan groundbreaking nu boga potensi pikeun transformasi masa depan perjalanan spasi. Salaku sasama panalungtik pikeun North Carolina Space Grant, Robson nuju ngalaksanakeun proyék anu ngajalajah pamakean baktéri pikeun ngawangun infrastruktur berbasis bio di Luar Angkasa - usaha anu wani sareng ambisius.

Inti panalungtikan Robson nyaéta ngagunakeun prosés anu disebut présipitasi karbonat anu diinduksi mikroba (MICP) pikeun nyiptakeun bahan wangunan. Prosés ieu ngalibatkeun ngamangpaatkeun kakuatan baktéri pikeun ngahasilkeun zat kawas batu kapur katelah présipitasi kalsium karbonat. Kalayan ngagunakeun zat alami ieu, tiasa ngahijikeun partikel sareng ngahasilkeun "bio-bata" anu kuat anu janten permukaan badarat padet sareng struktur wangunan di lingkungan luar angkasa.

Sacara tradisional, insinyur geotéhnis di Bumi nganggo MICP pikeun tujuan konstruksi. Sanajan kitu, Robson dipikawanoh poténsi pikeun adaptasi téknik ieu pikeun aplikasi spasi. Anjeunna mendakan yén hidrolisis uréa, prosés métabolik anu biasa dianggo dina MICP, tiasa ditingkatkeun ku baktéri anu tangtu anu aya dina pepelakan gandum. Baktéri ieu gaduh kamampuan anu luar biasa pikeun ngonsumsi amonia, produk sampingan anu penting tina prosés hidrolisis uréa, ngajantenkeun langkung aman sareng langkung lestari pikeun dianggo di rohangan.

Ku ngawanohkeun baktéri-consuming amonia ieu kana prosés MICP pikeun misi spasi, Robson boga tujuan pikeun ngahontal dua tujuan utama. Anu mimiti, anjeunna nyobian ngaleungitkeun sékrési amonia beracun, anu bakal bahaya pikeun astronot. Bréh, manéhna ngaharepkeun pikeun ngaoptimalkeun sistem sangkan kurang uréa perlu ditambahkeun, sahingga prosés nu leuwih efisien jeung ongkos-éféktif.

Implikasi poténsial panalungtikan Robson ngalegaan jauh saluareun nyiptakeun struktur anu kuat dina rohangan. Pendekatan inovatif ieu ogé ngarengsekeun dua masalah kritis: ngokolakeun runtah sareng produksi pangan. Urea, komponén runtah manusa, tiasa dimangpaatkeun salaku sumber anu berharga pikeun ngasuh pepelakan. Ngaliwatan siklus nitrogén, bio-bata dijieun ku baktéri bisa mantuan ngokolakeun pepelakan kalawan sumberdaya kawates, nyadiakeun rezeki pikeun éksplorasi spasi hareup jeung malah berpotensi sustaining kahirupan manusa.

Proyék Robson, judulna "Biomaterials for Space Missions - Evaluating Nitrogen Cycling of Microbially Induced Carbonate Precipitation in Lunar Soil Simulant," dimimitian dina bulan Juni di handapeun naungan NC Space Grant. Kalayan hasil anu ngajangjikeun, panilitian anjeunna nyayogikeun jalan pikeun masa depan dimana infrastruktur berbasis bio sareng pamanfaatan sumber daya anu lestari maénkeun peran penting dina perjalanan ruang angkasa.

FAQ:

Q: Naon microbially induced carbonate precipitation (MICP)?

A: MICP mangrupikeun prosés dimana baktéri ngahasilkeun zat sapertos batu kapur anu disebut présipitasi kalsium karbonat, anu tiasa dianggo pikeun nyiptakeun bahan anu kuat.

P: Kumaha baktéri nyumbang kana perjalanan ruang angkasa?

A: Baktéri bisa dimanfaatkeun pikeun ngahasilkeun bio-bata, nu ngawula ka salaku bahan wangunan pikeun infrastruktur di lingkungan spasi.

Q: Naon hidrolisis uréa?

A: Hidrolisis urea nyaéta prosés métabolik dimana baktéri ngarecah uréa jadi amonia jeung karbonat.

Q: Kumaha cara panalungtikan Micaela Robson alamat runtah jeung produksi pangan di luar angkasa?

A: Ku ngagunakeun baktéri pikeun meakeun amonia jeung repurposing uréa, panalungtikan Robson ngamungkinkeun kreasi sistem siklus nitrogén nu maximizes utilization sumberdaya di spasi, kaasup ngamangpaatkeun runtah manusa pikeun tumuwuh tutuwuhan.