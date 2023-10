Hubert Reeves: Astrophysicist jeung Élmu Communicator

By

Hubert Reeves, ahli astrofisika Kanada-Perancis anu maot dina yuswa 91 taun, sanés ngan ukur élmuwan anu sohor tapi ogé komunikator élmu anu kasohor. Dilahirkeun di Montréal di 1932, Reeves ngembangkeun gairah pikeun astronomi dina umur ngora, ngajajah alam dunya jeung diajar béntang salaku astronom amatir. Karesepna sareng kosmos nyababkeun anjeunna ngudag karir dina astrofisika, ahirna nampi gelar PhD ti Universitas Cornell sareng janten konsultan pikeun program luar angkasa NASA.

Reeves dipikawanoh pikeun pangabisana pikeun ngajelaskeun konsép ilmiah kompléks ka masarakat umum, sarta anjeunna hayang babagi cinta na sains jeung alam semesta jeung panongton lega. Taun 1981, anjeunna medalkeun buku anu judulna "Patience dans l'Azur" (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education), anu janten laris di Perancis sareng ditarjamahkeun kana 25 basa. Buku éta nampi pujian pikeun kamampuanana pikeun ngarobih astrofisika janten saga epik, sareng éta nguatkeun reputasi Reeves salaku komunikator élmu anu terampil.

Sapanjang karirna, Reeves nyerat langkung ti 40 buku, kalebet sababaraha judul pikeun murangkalih. Anjeunna janten wajah anu akrab dina TV Perancis, muncul dina acara ceramah sastra anu populer sareng pamirsa anu pikaresepeun kalayan rambut bodas liarna, panonna kerlap-kerlip, sareng aksen Quebec. Sikapna anu karismatik sareng pikaresepeun ngajantenkeun anjeunna janten panyatur anu dipilarian di dunya anu nyarios basa Perancis, dimana anjeunna janten katelah sarimbag Perancis Carl Sagan.

Reeves sanés ngan ukur komunikator élmu tapi ogé ahli lingkungan anu unggul. Anjeunna passionately advocated pikeun panangtayungan alam jeung warned tina bahaya karuksakan diri nu nyanghareupan umat manusa. Anjeunna percaya yén manusa sanés spésiés anu dipilih sareng urang kedah tanggung jawab kana tindakan urang pikeun mastikeun kasalametan urang.

Kontribusi Hubert Reeves dina widang astrofisika sareng komunikasi sains parantos ngantunkeun dampak anu langgeng. Kamampuhanna pikeun ngajambatan jurang antara pangaweruh ilmiah sareng masarakat umum parantos nginspirasi jalma-jalma anu teu kaétang pikeun muhasabah misteri jagat raya sareng ngahargaan sareng ngajagaan alam dunya.

