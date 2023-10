Ngaronjatna Cilaka Satelit Orbit Bumi Rendah dina Panalungtikan Ilmiah

Konstelasi satelit Low Earth orbit (LEO), sapertos Starlink Elon Musk sareng balapan Amazon anu nembé ngagabung, nyababkeun cilaka anu signifikan pikeun panalungtikan ilmiah. Satelit-satelit ieu, sakali dipuji pikeun poténsina pikeun nyayogikeun sinyalna pita lebar global, ayeuna nyababkeun polusi cahaya anu ngahalangan pisan kana ulikan langit wengi. Sanajan usaha pikeun ngurangan kacaangan satelit ieu, élmuwan geus kapanggih yén maranéhna masih ngaleuwihan wates kacaangan dianjurkeun ku leuwih ti dua kali.

Panaliti anyar anu diterbitkeun dina jurnal Nature nunjukkeun kumaha prototipe AST SpaceMobile ngagimbung BlueBird parantos janten salah sahiji objék anu paling terang di langit. Panalitian anu sanés nunjukkeun yén sanajan satelit anu poék tetep langkung terang tibatan anu dianggap para astronom tiasa ditampi pikeun ngaminimalkeun gangguan élmu ruang angkasa.

Astronom anu ngahadiran konperénsi anu diayakeun ku International Astronomical Union's Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference ngungkabkeun prihatin ngeunaan éfék anu parah tina satelit ieu dina panalungtikan langit wengi. Sanajan usaha pikeun moekan satelit maranéhanana, kacaangan tetep masalah pengkuh. Sistem pelacak anu aya pikeun satelit LEO mahal sareng teu tiasa skalabilitas.

Régulator lambat pikeun ngabéréskeun masalah ieu, utamina ngandelkeun pedoman sukarela anu gagal nyayogikeun larangan anu bermakna. Salaku tambahan, aya patarosan ngeunaan naha cilaka anu disababkeun ku panalungtikan ilmiah diyakinkeun ku mangpaat aksés pita lebar anu ningkat di daérah terpencil. Sistem satelit LEO, bari ngaktipkeun konektipitas di wewengkon terpencil, boga watesan kapasitas kasohor, teu kawas serat atawa jaringan nirkabel 5G.

Starlink, contona, ayeuna ngalayanan 1.5 juta pangguna sacara global, sedengkeun jutaan di Amérika Serikat masih kakurangan aksés kana pita lebar anu mampu. Biaya internét satelit anu luhur ngabatesan kamampuan pikeun ngatasi masalah konektipitas anu langkung lega. Saterusna, aya rencana pikeun ngajalankeun puluhan rébu deui satelit ka luar angkasa, salajengna exacerbating polusi cahaya jeung konsékuansi na on panalungtikan ilmiah.

sumber:

- Jurnal Alam

- Uni Astronomi Internasional