Astronom Ngabongkar Bukti Anyar Béntang Kabur ka Tempat Lahirna

Astronom geus lila fascinated ku prosés béntang kabur ti tempat lahir maranéhanana sarta nyebarkeun sakuliah galaksi, sabab ieu muterkeun hiji peran krusial dina évolusi galactic. Bari studi téoritis geus diusulkeun dua mungkin guaran pikeun fenomena ieu, data observasi dina escaping béntang tetep kawates sarta teu lengkep. Tapi, ulikan groundbreaking panganyarna anu dilakukeun ku tim gabungan peneliti ti National Astronomical Observatories (NAOC) of the Chinese Academy of Sciences (CAS), the Shanghai Observatory of CAS, sareng Guangzhou University parantos masihan terang ngeunaan kaayaan awal kabur. béntang.

Nganggo garis spéktral molekular résolusi luhur, para panalungtik ngagunakeun Atacama Large Millimeter/submillimeter Antenna Array (ALMA) pikeun niténan sababaraha wewengkon ngora-ngabentuk béntang. Observasi maranéhanana ngarah ka kapanggihna inti protostellar di wewengkon béntang-ngabentuk G352.63-1.07 nu exhibited a shift laju béda. Garis molekul anu dititénan dina inti nyadiakeun bukti kuat yén protostar miboga laju anu béda ti awan kolotna, nunjukkeun yén éta dina prosés ninggalkeun tempat lahirna.

Ku analisa laju spéktral garis molekul, panalungtik nangtukeun yén protostar miboga shift biru signifikan relatif ka awan molekular parental na. Observasi ogé ngungkabkeun yén inti éta sakali bagian internal tina méga, salajengna ngadukung pamanggih kabur béntang. Dumasar kana laju kabur jeung offset spasial inti, peneliti diperkirakeun yén ngewa lumangsung kirang ti 4,000 taun ka tukang, sahingga salah sahiji acara bungsu jeung paling energetic di wewengkon béntang-ngabentuk Bima Sakti.

Papanggihan ieu tangtangan asumsi saméméhna ngeunaan mékanisme nyetir béntang kabur ti tempat lahirna. Bari laju ngewa béntang sentral leuwih handap tina speed tinggi béntang ejection dihasilkeun dina klaster béntang, éta comparable jeung laju dispersing rata béntang ngora. Papanggihan ieu nunjukkeun yén runtuhna méga molekular maénkeun peran anu penting dina nyetir béntang pikeun kabur.

Dina mangsa nu bakal datang, tim ngarencanakeun pikeun delve deeper kana investigations maranéhanana, fokus dina interaksi multi-béntang jeung ékspansi gas ngabeledug di wewengkon béntang-ngabentuk G352.63-1.07. Ku ngajalajah dinamika ieu, para astronom ngaharepkeun pamahaman anu langkung lengkep ngeunaan kakuatan anu dimaénkeun nalika kabur béntang ngora.

FAQ

1. Naon sababna béntang kabur ti tempat lahirna?

Béntang bisa lolos ti tempat lahirna alatan interaksi dina sistem béntang sababaraha ngora atawa salaku hasil tina énergi kinétik nu dimeunangkeun salila runtuhna atawa interaksi awan molekular atawa gumpalan.

2. Kumaha kaburna protostar dititénan?

Tim gabungan panalungtik ngagunakeun garis spéktral molekular résolusi luhur jeung Atacama Large Millimeter/submillimeter Antenna Array (ALMA) pikeun niténan wewengkon pembentuk béntang G352.63-1.07. Inti protostellar di wewengkon ieu némbongkeun pergeseran laju noticeable, nunjukkeun yén éta ninggalkeun tempat lahirna.

3. Naon hasil observasi ngeunaan kaburna protostar?

Observasi némbongkeun yén protostar miboga shift biru signifikan relatif ka awan molekular parental na. Inti protostar kapanggih mangrupa bagian internal tina awan, nunjukkeun yen eta kabur anyar, kirang ti 4,000 taun ka tukang.

4. Naon pamanggihan ieu nyarankeun ngeunaan mékanisme nyetir béntang ngewa?

Bari laju ngewa protostar observasi leuwih handap tina speed tinggi béntang ejection dihasilkeun dina klaster béntang, éta comparable jeung laju dispersing rata béntang ngora. Ieu nunjukkeun yén runtuhna awan kamungkinan mékanisme primér pikeun nyetir béntang kabur.