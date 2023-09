És Laut Antartika Rekor Lemah, Nimbulkeun Kahariwang Ngeunaan Dampak Robah Iklim

Legana és laut di sabudeureun Antartika ngahontal tingkat rekor-rendah nalika usum tiis, numutkeun Pusat Data Salju sareng És Nasional AS (NSIDC). Kamekaran ieu nyababkeun kahariwang para ilmuwan ngeunaan épék gancangan parobahan iklim di daérah kutub kidul. Panurunan dina cakupan és laut tiasa gaduh akibat anu parah pikeun sato sapertos pinguin, anu ngandelkeun és pikeun beternak sareng ngasuh anakna. Salaku tambahan, pangurangan sinar panonpoé anu dipantulkeun ku és bodas deui ka luar angkasa nyumbang kana pemanasan global.

On September 10th, Antarctic sea ice extent reached its peak at 16.96 million square kilometers, the lowest winter maximum since satellite records began in 1979. This represents a decrease of about 1 million square kilometers compared to the previous winter record set in 1986. NSIDC senior scientist Walt Meier described this as an “extreme record-breaking year.”

Bari Arktik geus ngalaman dampak signifikan tina parobahan iklim, kalawan és laut gancang deteriorating dina dékade kaliwat, épék on és laut Antartika geus kirang pasti. Nanging, peralihan anu anyar ka arah kaayaan-rekor-rendah di daérah éta nyababkeun kasalempang para ilmuwan yén parobihan iklim tungtungna tiasa muncul di Antartika.

Hiji studi diterbitkeun dina jurnal Communications Bumi jeung Lingkungan awal bulan ieu ngusulkeun yén warming suhu sagara, ngalarti sakitu legana ku émisi gas rumah kaca disababkeun manusa, anu contributing kana turunna tingkat és laut saprak 2016. Pananjung ieu aligns jeung kabutuhan pikeun ngurangan rumah kaca. émisi gas pikeun ngajaga ékosistem rapuh sareng daérah beku di dunya.

Analisis sareng panalitian salajengna diperyogikeun pikeun ngartos implikasi tina tingkat és laut anu rendah ieu di Antartika, tapi penting pisan yén ukuran dilaksanakeun pikeun ngirangan perubahan iklim sareng ngirangan dampak negatif dina pangeusina.

sumber:

- Reuters