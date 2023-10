Hiji Témbongkeun Unforgettable: Annular Solar Eclipse Leuwih Amérika Kalér

By

Gerhana panonpoe annular panganyarna dina 14 Oktober 2023, nyadiakeun tontonan narik ati pikeun gazers langit di Bumi. Observatorium Bumi NASA ngarebut pandangan satelit anu pikaresepeun tina acara éta, nyorot kalangkang di Amérika Kalér nalika Bulan nutupan sawaréh Panonpoé.

Samagaha annular lumangsung nalika Bulan ngaliwat di hareup Panonpoé, tapi jarakna ti Bumi ngahalangan pikeun ngahalangan Panonpoé. Salila kajadian ieu, Bulan aya dina atawa deukeut jarak pangjauhna ti Bumi, katelah apogee. Ieu ngakibatkeun Bulan muncul leuwih leutik di langit sarta ngidinan tepi Panonpoé tetep katingali, nyieun cingcin beureum-oranyeu ngahalangan disebut "cingcin seuneu".

Samagaha annular dimimitian di Oregon kira-kira jam 9:13 énjing sareng diteruskeun ka Nevada, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Texas, sareng Teluk Méksiko. Nanging, NASA nunjukkeun yén gerhana matahari total bakal katingali ti Texas ka Maine dina 8 April 2024, nyayogikeun fenomena celestial anu langkung penting pikeun para pangamat langit.

Gambar stunning tina samagaha panonpoé ieu direbut ku NASA urang EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) imager numpak dina Deep Space Climate Observatory. The Deep Space Climate Observatory mangrupikeun usaha kolaborasi antara NASA, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), sareng Angkatan Udara AS.

Nyaksian samagaha panonpoé nyaéta kajadian anu luar biasa anu ngingetkeun urang kana kajadian langit anu luar biasa anu lumangsung di sabudeureun urang. Panempoan satelit ngeunaan samagaha panonpoé annular di Amérika Kalér nawiskeun sawangan kana kaéndahan sareng kaagungan alam semesta urang.

sumber:

- Kredit Gambar: Observatorium Bumi NASA