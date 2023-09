Sajarah Shifts Iklim Dicoo hiji Peran dina Awal Manusa Interbreeding

By

Hiji studi anyar diterbitkeun dina jurnal Élmu ngungkabkeun yén fluctuations dina tingkat CO2 atmosfir sarta hasilna parobahan iklim sarta vegetasi éta faktor signifikan influencing iraha jeung dimana spésiés manusa mimiti interbred. Manusa modern boga persentase leutik DNA diwariskeun ti spésiés hominin séjén kawas Neanderthal jeung Denisovans.

Panalitian, anu dilakukeun ku tim internasional ahli iklim sareng paleo-biologis ti Koréa Kidul sareng Italia, ngagunakeun bukti paleo-antropologis, data genetik, sareng simulasi superkomputer iklim baheula pikeun ngartos pola kawin antara spésiés anu béda. Aranjeunna mendakan yén Neanderthal sareng Denisovan ngagaduhan karesep lingkungan anu béda. Denisovans langkung saé diadaptasi kana lingkungan anu tiis, sapertos leuweung boreal sareng zona tundra, sedengkeun Neanderthal langkung milih leuweung sedeng sareng padang rumput hejo.

Para panalungtik ngagunakeun simulasi komputer pikeun nganalisis tumpang tindihna géografis ieu habitat béda salila période interglacial haneut. Aranjeunna mendakan yén salami periode tumpang tindih ieu, langkung seueur kasempetan pikeun patepang sareng interaksi antara spésiés, ningkatkeun kamungkinan kawin silang. Simulasi ogé saluyu sareng épisode kawin campur anu dipikanyaho anu lumangsung sakitar 78,000 sareng 120,000 taun ka pengker.

Pikeun langkung ngartos panggerak iklim tina kawin silang, panalungtik nalungtik kumaha pola vegetasi robah dina Eurasia dina 400,000 taun katukang. Aranjeunna manggihan yén tingkat luhur CO2 atmosfir jeung kaayaan interglasial hampang ngabalukarkeun ékspansi kulon leuweung sedeng kana Eurasia sentral, nyieun koridor dispersal pikeun Neanderthal kana wewengkon Denisovan.

Salah sahiji tantangan anu disanghareupan ku panaliti nyaéta ngira-ngira kaayaan iklim anu dipikaresep pikeun Denisovans, sabab aya data terbatas anu sayogi. Tapi, aranjeunna ngembangkeun alat statistik anyar pikeun ngitung hubungan karuhun anu dipikanyaho diantara spésiés manusa, ngamungkinkeun aranjeunna ngira-ngira habitat Denisovan poténsial. Ahéng, analisa nunjukkeun yén Éropa kalér tiasa janten lingkungan anu cocog pikeun Denisovans, salian ti Rusia sareng Cina.

Ulikan ieu nyadiakeun wawasan berharga kana hubungan antara parobahan iklim, shifts habitat, sarta diversifikasi genetik manusa. Ku pamahaman pola sajarah ieu, panalungtik bisa salajengna nalungtik ngambah genetik interbreeding dina populasi béda jeung mangtaun pamahaman hadé ngeunaan karuhun urang dibagikeun.

rujukan:

"Climate shifts orchestrated hominin interbreeding events across Eurasia" by Jiaoyang Ruan, Axel Timmermann, Pasquale Raia, Kyung-Sook Yun, Elke Zeller, Alessandro Mondanaro, Mirko Di Febbraro, Danielle Lemmon, Silvia Castiglione, and Marina Melchionna, 10 August 2023 .

DOI: 10.1126/science.add4459