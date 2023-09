Gambar Eunteung: Panaliti Nitenan Alice Rings di Lab

By

Peneliti di AS jeung Finlandia geus observasi cingcin Alice di laboratorium pikeun kahiji kalina. Cincin Alice mangrupikeun pusaran sapertos cincin anu ngabalikeun biaya monopole anu ngalangkunganana, diideuan ku portal sapertos eunteung dina novél Lewis Carroll "Through the Looking-Glass". Ékspérimén ngagunakeun atom ultracold sareng tiasa masihan wawasan kana prosés dasar dina fisika partikel sareng kosmologi.

Penemuan tim ngagabungkeun dua jalur panalungtikan anu muncul kira-kira 35 taun ka tukang. Hiji garis panalungtikan ngawengku string kosmis, nu defects 1D hypothetical dina spasi-waktu. Senar-senar ieu berpotensi gaduh implikasi anu ageung pikeun kosmologi, sabab tiasa ngarobih materi janten antimateri. Upami senar kosmis aya, aranjeunna bakal katelah senar Alice.

Baris kadua panalungtikan museurkeun kana monopoles, nu titik tunggal muatan dina spasi. Monopol jeung senar bisa mawa muatan topologis dilestarikan, nu bisa mangrupa muatan warna magnét, listrik, atawa quark. Dina taun 1980-an, panalungtik nyadar yén monopoles bisa jadi cacad kana struktur loop-kawas disebut cingcin Alice lamun observasi deukeut.

Hiji sipat intriguing tina cingcin Alice nyaéta yén lamun monopole sejen ngaliwatan tengahna, monopole bakal robah jadi antipartikel. Ieu nunjukkeun alam semesta mirrored dimana antimateri ngadominasi leuwih materi.

Dina 2015, terobosan lumangsung nalika peneliti nyieun monopole dina condensate Bose-Einstein, gas atom rubidium leuwih tiis deukeut enol mutlak. Ulikan panganyarna ngagabungkeun téhnik ékspérimén jeung métode simulasi pikeun niténan évolusi waktu monopoles dina condensate a. Para panalungtik manggihan yén monopole buruk jadi cingcin Alice, sarta maranéhanana éta bisa langsung niténan sababaraha fitur cingcin Alice salaku monopole nu mekar.

Papanggihan ieu gaduh implikasi pikeun pamahaman urang ngeunaan cairan kuantum, nunjukkeun yén struktur anu ngarobih zat jadi antimateri sacara spontan tiasa muncul dina kaayaan anu khusus. Para panalungtik ngaharepkeun yén ékspériménna tiasa nawiskeun platform anu berharga pikeun ngajalajah prosés dasar di jagat raya.

Sumber: Nature Communications

Watesan:

- Cincin Alice: vortices siga cincin anu malikkeun muatan monopole anu ngalangkunganana, diideuan ku portal sapertos eunteung dina "Through the Looking-Glass"

- Monopoles: titik tunggal muatan dina spasi

- Senar kosmik: cacad 1D hipotétis dina ruang-waktu kalayan implikasi anu berpotensi pikeun kosmologi

