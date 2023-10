Teleskop Angkasa James Webb NASA ngarebut Gambar Aliran Jet di Jupiter

Dina Juli 2022, Teleskop Luar Angkasa James Webb (JWST) NASA ngagunakeun NIRCam (Kaméra Infrabeureum Deukeut) pikeun moto gambar infra red Jupiter, planét panggedéna di tatasurya. Dina gambar-gambar ieu, para ilmuwan mendakan penemuan anu pikaheraneun - aliran jet di lintang kalér pas luhureun katulistiwa Jupiter sareng luhureun puncak awan na. Aliran jet ieu manjang langkung ti 4,800 kilométer (3,000 mil) sareng ngahontal kagancangan 515 kilométer per jam (320 mil per jam), ngajantenkeun langkung ti dua kali langkung gancang tibatan badai Kategori 5 di Bumi.

Pananjung anu teu kaduga ieu kaget para panalungtik aub dina pangajaran. Dr Ricardo Hueso, panulis utama sarta dosen di Universitas Nagara Basque di Spanyol, dikedalkeun kaheranan na, nyatakeun yén halimun samemehna kabur di atmosfir Jupiter ayeuna muncul salaku fitur jelas nu bisa dilacak sapanjang kalawan rotasi gancang planét.

Laju luhur aliran jet ieu dikaitkeun kana pangaruh Coriolis, anu nyababkeun awak planet berputar langkung gancang di katulistiwa. Nalika Bumi muter kira-kira 1,600 kilométer per jam (1,000 mil per jam) dina katulistiwa na, katulistiwa Jupiter ngalaman laju kira-kira 43,000 kilométer per jam (28,273 mil per jam). Laju ekstrim ieu nyumbang kana période rotasi Jupiter 9 jam sareng 50 menit di katulistiwa sareng nyababkeun badai angin anu kuat dina méga anu ageung.

Tim panalungtik ngandelkeun data ti JWST pikeun niténan kaluhuran Jupiter, sedengkeun Teleskop Angkasa Hubble NASA nyayogikeun observasi ngeunaan luhurna handap. Ku analisa speeds angin dina altitudes béda, katelah wind shears, panalungtik nangtukeun yén laju aliran jet urang turun nalika jangkungna turun dina atmosfir Jupiter. Sababaraha mil di handapeun aliran jet, laju angin diukur dina 362 kilométer per jam (225 mil per jam) sareng 402 kilometer per jam (250 mil per jam).

Stratosfer katulistiwa Jupiter mintonkeun pola angin jeung hawa anu kompleks can bisa diulang. Dr Leigh Fletcher, hiji panulis ko-panulis ulikan sarta Professor of Planét Élmu di Universitas Leicester, nunjukkeun yén aliran jet karek kapanggih bisa disambungkeun kana pola osilasi ieu. Pengamatan kahareup bakal ngabantosan nguji téori ieu sareng ngajelaskeun variabilitas aliran jet dina taun-taun anu bakal datang.

Ieu sanés waktos aliran jet anu munggaran dititénan dina Jupiter. Dina awal taun 2010-an, pesawat ruang angkasa Cassini NASA mendakan kagiatan anu sami di luhur khatulistiwa raksasa gas, kalayan laju diperkirakeun 523 kilométer per jam (325 mil per jam).

Sapanjang aliran jet, gambar anu dicandak ku JWST ogé ngungkabkeun cincin samar Jupiter, aurora kalér sareng kidul, sareng dua bulan anu langkung alit, Amalthea sareng Adrastea. Cincin Jupiter munggaran kapanggih ku pesawat ruang angkasa Voyager 1 NASA dina taun 1979, sareng téori yén cincin éta dibentuk tina tabrakan météoroid dina salah sahiji bulan Jupiter. Sarupa jeung Bumi, médan magnét gedé Jupiter ngahasilkeun aurora, nu 20,000 kali leuwih kuat batan médan magnét Bumi. Bulan Amalthea jeung Adrastea kapanggih masing-masing taun 1892 jeung 1979, sarta ngorbit dina orbit Io, salah sahiji Bulan Galilea Jupiter.

Teleskop Spasi James Webb bakal terus mendakan inpormasi anyar ngeunaan fitur-fitur Jupiter anu pikaresepeun dina taun-taun ka hareup. Élmuwan eagerly antisipasi pamanggihan hareup anu bakal nyumbang kana pangaweruh urang ngeunaan raksasa gas ieu.

