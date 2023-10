Élmuwan Panggihan Poténsi Situ Leutak di Mars

By

Élmuwan geus kapanggih bukti naon maranéhna yakin éta sakali danau leutak di Mars, nu bisa nyadiakeun clues berharga dina pilarian pikeun tanda kahirupan kaliwat pangeusina. Panalitian museurkeun kana Hydraotes Chaos, daérah anu huru-hara di Mars anu diwangun ku gunung, kawah, sareng lebak. Panaliti nganalisa gambar anu dicandak ku Mars Reconnaissance Orbiter NASA sareng ngaidentipikasi daérah datar dina Hydraotes Chaos anu nunjukkeun tanda-tanda sédimén sareng leutak ngagedean ti handap permukaan.

Panaliti nunjukkeun yén sakitar 3.4 milyar taun ka pengker, sistem aquifers di Hydraotes Chaos rusak, nyababkeun banjir ageung anu neundeun sedimen anu ageung dina permukaan. Sédimén ieu, upami ditaliti sacara saksama, berpotensi ngandung biosignatures tina kahirupan baheula di Mars. Para panalungtik yakin yén sédimén di danau leutak kabentuk kira-kira 1.1 milyar taun ka tukang, ogé sanggeus cai taneuh Mars kamungkinan ngiles jeung planét geus jadi inhospitable.

Dina mangsa nu bakal datang, élmuwan ngaharepkeun pikeun nalungtik danau leutak purba leuwih pikeun nangtukeun iraha Mars mungkin geus habitable sarta berpotensi host hirup. Pusat Panaliti Ames NASA nuju ngembangkeun alat anu disebut EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), anu tiasa dianggo pikeun nguji batu pikeun biomarker, khususna lipid. Aya pertimbangan pikeun nyandak EXCALIBR dina misi NASA ka hareup boh ka bulan atanapi Mars, sareng Hydraotes Chaos janten situs badarat poténsial pikeun alat ieu.

Panalitian ieu masihan terang ngeunaan kamungkinan Mars sakali-kali ngajaga kahirupan sareng nyorot pentingna éksplorasi sareng analisa rupa bumi Mars. Éta nawiskeun prospek anu pikaresepeun pikeun misi anu bakal datang pikeun ngabongkar misteri Mars sareng tanda-tanda poténsial kahirupan baheula.

Sumber: Laporan Ilmiah Alam