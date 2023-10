Grup Katilu Astronot: Panaratas Éksplorasi Spasi

By

Dina Oktober 1963, NASA ngumumkeun pilihan grup katilu astronot na. 14 individu ieu dipilih ti kolam renang 720 pelamar militér jeung sipil, sahingga grup paling berpendidikan astronot dina waktu éta. Misi maranéhanana nyaéta ngapung pesawat ruang angkasa Gemini dua korsi, nu dirancang pikeun nguji téhnik pikeun program badarat Apollo Moon.

Tragisna, opat anggota grup ieu maot samemeh nyieun penerbangan luar angkasa kahiji maranéhanana. Sanajan kitu, 10 astronot sésana flew jumlahna aya 18 misi dina program Gemini na Apollo. Tujuh di antarana ngumbara ka Bulan, kalayan opat malah meunang kasempetan pikeun leumpang dina beungeut cai. Hiji astronot ogé ngalayang misi lila-lila dina Skylab.

Prosés pilihan pikeun grup katilu astronot ieu rigorous. Calon kedah janten warga AS sareng gelar rékayasa atanapi élmu fisik, gaduh pangalaman pilot uji atanapi 1,000 jam jet ngalayang, umurna 34 taun atanapi langkung ngora, sareng henteu langkung jangkung ti genep suku. Tina 720 aplikasi anu ditampi, dewan pamilihan milih 136 calon pikeun saringan salajengna, antukna ngahususkeun kana 14 anu paling luhur.

Nalika dipilih, astronot anyar ngalaman latihan éksténsif sareng familiarization sareng sagala rupa aspék program ruang angkasa. Aranjeunna nampi tugas téknis pikeun kéngingkeun kaahlian dina daérah khusus, sapertos desain pesawat ruang angkasa sareng sistem kontrol. Kursus-kursusna kalebet mata pelajaran sapertos astronomi, aerodinamika, ubar luar angkasa, sareng géologi. Aranjeunna malah ngalaman latihan survival di lingkungan béda, kaasup jungles, deserts, jeung cai.

14 astronot asalna tina rupa-rupa backgrounds, kalayan tujuh ti Angkatan Udara AS, opat ti Angkatan Laut AS, hiji ti Korps Marinir AS, sarta dua sipil kalawan pangalaman militér. Unggal astronot miboga kontribusi unik sorangan pikeun program, kayaning Edwin E. "Buzz" Aldrin, anu jadi jalma kadua leumpang di Bulan salila Apollo 11 misi.

Grup katilu astronot maénkeun peran krusial dina advancing eksplorasi spasi. Aranjeunna diaspal jalan pikeun misi hareup jeung dimekarkeun pangaweruh urang ngeunaan kosmos.

Sumber: NASA