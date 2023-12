Sonic Superstars ha e felle ka Litebello, Leha Sonic a ntse a le Matla

By

Har'a thabo e potolohileng ho lokolloa ha nako e le 'ngoe ea Sonic Superstars le Super Mario Bros. Wonder, ho ile ha totobala ka potlako hore e mong oa li-platform tsa 2D tsa litšoantšo o hlahile e le mohlōli ea hlakileng. Le hoja Super Mario Bros. Wonder e ile ea senya lirekoto tsa thekiso 'me ea boloka sebaka sa eona e le papali ea Mario e rekisoang ka potlako ea nako eohle ka likopi tse makatsang tsa 4.3 tse rekisoang ka libeke tse peli feela, Sonic Superstars e ile ea haelloa ke litebello tsa Sega.

Tlalehong ea morao tjena ea lichelete, mookameli oa Sega Haruki Satomi o lumetse hore Sonic Superstars e na le "qalo e fokolang ho feta kamoo re neng re lebelletse." Ha a hatelloa ka lebaka la ts'ebetso ena e sa tsitsang nakong ea seboka sa Q & A se tsepamisitsoeng ke motseteli, Satomi o ile a re sena se bakoa ke tšusumetso ea lihlooho tse ling tse kholo tse lokollotsoeng ka nako e le 'ngoe, ntle le ho reha Super Mario Bros ka ho toba.

Leha ho le joalo, tšusumetso ea Super Mario Bros. Wonder on Sonic Superstars ha e makatse ka ho feletseng. Beng ba Nintendo Switch, haholo-holo, ba ile ba hohela karolo ea morao-rao ea Mario, ba siea Sonic Superstars e sokola ho hlahisa thahasello e kholo ho li-platform tse ling. Ho feta moo, tokollo ea Mphalane ea Marvel's Spider-Man 2 ho PlayStation 5 le botumo bo ntseng bo tsoela pele ba likhatiso tse ling tsa morao-rao tsa lipapali, joalo ka Assassin's Creed Mirage le Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty, e kanna ea faposa tlhokomelo ea libapali.

Satomi o ntse a na le tšepo mabapi le monyetla oa katleho oa Sonic Superstars. O ile a hatisa hore nako ea phomolo, haholo-holo likhoeli tsa November le December, historing e tlisa thekiso e matla ea Sonic IPs. Sega e rera ho nyolla lipapatso nakong ena ea bohlokoa, 'me karolo e fetang 90% ea tekanyetso ea thekiso ea papali e abeloe bakeng sa Thanksgiving le matsatsi a phomolo.

Ntho e 'ngoe e ka amang thekiso ea Sonic Superstars haholo ke ho lokolloa ha filimi ea boraro e lebelletsoeng haholo ea Sonic, e reriloeng ka December 2024. Nintendo o kile a bolela hore katleho ea The Super Mario Bros. Movie e ile ea matlafatsa thekiso bakeng sa lintho tsohle Mario. Sega e tšepa hore ho tla ba le phello e tšoanang le Sonic Superstars.

Ha Sega e ntse e tsoela pele ka boiteko ba eona ba ho bapatsa 'me e itokisetsa ho lokolloa ha filimi ea boraro, k'hamphani e tobane le phephetso ea ho kholisa balateli ho fa Sonic Superstars monyetla. Maikutlo a pele, joalo ka lintlha tsa IGN tsa 7/10, a babatsa likarolo tse itseng tsa papali empa a totobatsa kamohelo ea eona e fapaneng ka lebaka la likarolo tse ncha tse tšepisang le tse belaetsang.

Leha a ile a qala ho fokola, botumo bo sa feleng ba Sonic le boikitlaetso bo tsoelang pele ba Sega ba ho holisa phihlello ea franchise e khothatsa tšepo bakeng sa katleho ea bokamoso ea Sonic Superstars. Ke nako feela e tla bolela hore na Sonic a ka ema ketsahalong eo 'me a boela a fumana khanya ea hae lefatšeng la tlholisano la lipapali.

