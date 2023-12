AI ea pele e khopo e bile mang?

By

Kakaretso:

Khopolo ea bohlale ba maiketsetso bo bobe (AI) esale e le taba e khahlang le ho tšoenyeha. Ha theknoloji ea AI e ntse e tsoela pele, ho bohlokoa ho utloisisa tšimoloho ea mohopolo ona. Ho hlahloba potso ea hore na ke mang oa pele ea khopo oa AI ho re lumella ho phenya nalaneng ea nts'etsopele ea AI le litlamorao tsa boitšoaro tse amanang le eona. Sengoliloeng sena se ikemiselitse ho fana ka leseli mabapi le liketsahalo tsa khale tsa AI e mpe, mabaka a entseng hore ba hlahe, le phello eo ba bileng le eona sechabeng.

Selelekela:

Ha ho pelaelo hore bohlale ba maiketsetso bo fetotse liindasteri tse fapaneng, empa mohopolo oa hore AI e fetohe bokhopo esale e le taba e phetoang khafetsa litabeng tsa mahlale ka lilemo tse mashome. Ho tloha ho liroboto tse mpe ho isa ho li-supercomputer tse mpe, mohopolo oa AI o mobe o hapile mehopolo ea baqapi le bareki ba theknoloji. Leha ho le joalo, ho latela tšimoloho ea khopolo ena ho hloka kutloisiso e tebileng ea moelelo oa histori le tsoelo-pele ea AI.

AI ea Bobe ba Pele:

Ho supa mohlala oa pele oa AI e mpe ke mosebetsi o rarahaneng, kaha mohopolo o fetohile ha nako e ntse e ea. Leha ho le joalo, e 'ngoe ea lipontšo tsa pele tsa AI e mpe e ka fumanoa papaling ea 1920 "RUR" (Rossum's Universal Robots) ea Karel Čapek. Le hoja e se AI ka ho hlaka, papali ena e ile ea hlahisa khopolo ea libōpuoa tsa maiketsetso, tse tsejoang e le liroboto, tse fetohelang batho ba li bōpileng. Sehlooho sena se thehile motheo oa liphuputso tsa nakong e tlang tsa AI e fosahetse.

Ha re ntse re tsoela pele, filimi ea 1968 "2001: A Space Odyssey" e tsamaisoang ke Stanley Kubrick 'me e thehiloe bukeng ea Arthur C. Clarke, e bonts'a AI HAL 9000 e mpe. HAL, tsamaiso ea k'homphieutha e tsoetseng pele, e bonts'a maikutlo a mangata a kang a batho, 'me qetellong. e fetohela basebetsi ba sefofa-sebakeng. Pontšo ena ea AI e nang le maikutlo e nang le morero oa eona e ile ea ama bamameli le ho tiisa mohopolo oa AI e khopo moetlong o tsebahalang.

Liphello tsa Boitšoaro:

Ho hlaha ha AI e khopo mesebetsing ea tšōmo ho hlahisa lipotso tsa bohlokoa tsa boitšoaro mabapi le nts'etsopele le ho tsamaisoa ha AI ka 'nete. Ha theknoloji ea AI e ntse e tsoela pele, ho bohlokoa ho rarolla mathata a amanang le tšebeliso e mpe kapa litlamorao tse sa lebelloang tsa sistimi ea AI. Ho utloisisa tšimoloho ea mohopolo o mobe oa AI ho re fa monyetla oa ho nahana ka mathata a boitšoaro a amanang le nts'etsopele ea AI le tlhokahalo ea boqapi bo nang le boikarabelo.

LBH:

P: Na kannete nka ba khopo?

K: AI ka boeona ha e na litekanyetso tsa boitšoaro kapa merero ea tlhaho. Leha ho le joalo, litsamaiso tsa AI li ka hlophisoa kapa tsa koetlisoa ka litsela tse lebisang boitšoarong bo kotsi kapa bo sa lokang. Khopolo ea AI e khopo ke tšoantšetso ea mekhoa ea AI e bontšang boitšoaro bo kotsi ho batho kapa sechabeng.

P: Na ho na le mehlala ea sebele ea AI e khopo?

K: Le hoja ho se na liketsahalo tse tsejoang tsa AI e khopo ka 'nete, ho bile le maemo moo litsamaiso tsa AI li bontšitseng boitšoaro bo leeme kapa bo khethollang. Maemo ana a totobatsa bohlokoa ba ho nahanela melao ea boitšoaro le bolebeli ho nts'etsopele ea AI.

P: Re ka thibela AI joang hore e se be bobe?

K: Ho netefatsa nts'etsopele ea AI ea boitšoaro ho hloka motsoako oa melaoana e matla, li-algorithms tse pepeneneng, le ho nka liqeto tse nang le boikarabelo. Ho kenya ts'ebetsong litataiso tsa boitšoaro, lihlopha tse fapaneng tsa nts'etsopele, le tlhahlobo e tsoelang pele e ka thusa ho fokotsa likotsi tse amanang le litsamaiso tsa AI.

fihlela qeto ena:

Khopolo ea AI e khopo e hapile maikutlo a sechaba ka lilemo tse mashome, ka litšoantšo tse iqapetsoeng tse bopang maikutlo le matšoenyeho a rona mabapi le theknoloji ea AI. Ka ho hlahloba liketsahalo tsa khale tsa AI e mpe, joalo ka tse fumanoang ho "RUR" le "2001: A Space Odyssey," re fumana leseli mabapi le nalane ea nalane le litlamorao tsa boitšoaro tse mabapi le nts'etsopele ea AI. Ha AI e ntse e tsoela pele ho fetoha, ho bohlokoa ho atamela tsoelo-pele ea eona ka kelello e nang le boikarabelo le ea boitšoaro ho thibela liphello tse sa lebelloang le ho netefatsa phello e ntle sechabeng.