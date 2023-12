Boemo ba leholimo New Jersey: Ho Sheba Morao le Pele

By

Kakaretso: Ha re nahana ka mariha a mane a fetileng New Jersey, re khona ho bona mefuta e fapaneng ea maemo a leholimo, ho tloha ho mocheso oa khale oa mocheso le lehloa le fokolang ho ea ho lifefo tse matla le maemo a bobebe. Ha re ntse re lebeletse mariha a tlang, litsebi li lemosa hore ho thata ho bolela esale pele ka tieo hore na u ka lebella eng. Boemo ba leholimo bo sa lebelloang ba New Jersey bo etsa hore ho be bohlokoa hore baahi ba itokisetse boemo bofe kapa bofe.

2023: Mariha a Mofuthu a Neng a sa Lebelloa

Mariheng a fetileng, New Jersey e bile le boemo bo sa tsitsang ho latela maemo a leholimo. Ka karolelano ea mocheso oa likhato tse 38.5, e behiloe e le mariha a bobeli a bobebe nalaneng ea naha. Mofuthu o sa tloaelehang o ile oa fetisetsoa ho February, e ileng ea fetoha mofuthu ka ho fetisisa tlalehong, ka mocheso o tloaelehileng oa likhato tse 40. Ho feta moo, ho na ha lehloa ho ne ho fokola, ka kakaretso naha ka bophara e ne e le lisenthimithara tse 3 feela, e leng boemo ba bobeli bo tlaase ka ho fetisisa historing. Ha re leba sehleng se secha, e tla ba ntho e makatsang ho bona hore na mokhoa ona o ntse o tsoela pele.

2021-2022: South Jersey e Feta North Jersey ho Snowfall

Ka seoelo, South Jersey e fumane lehloa le lengata ho feta North Jersey nakong ea mariha ana. Ka karolelano lehloa le nang le lisenthimithara tse 24.8, South Jersey e feta lisenthimithara tse 22.7 tsa North Jersey. Matsatsi a ikhethileng joalo ka la 28 Pherekhong 2022, a bone Atlantic County e amohela lehloa le fetang Bergen County. Patlisiso ea Univesithi ea Rutgers e bontšitse karolelano ea lehloa naheng ka bophara ea lisenthimithara tse 20.4, hanyane ka tlase ho karolelano. Mocheso oa mariha o ne o le likhato tse 35.6, likhato tse 1.7 ka holimo ho tloaelehileng.

2020-2021: Sefefo se Sehloho sa Hlakola

Ha re hetla morao lilemong tse tharo tse fetileng, Hlakola e ne e le khoeli e behang rekoto bakeng sa North Jersey. Litoropo tse ling li ile tsa paka lehloa le fihlang maotong a mabeli mafelong a beke ea pele, 'me libaka tse ling tsa Morris le Sussex Counties li bile le li-inches tse fetang 2. Lehloa le ile la tsoela pele khoeling eohle, la fella ka karolelano ea lisenthimithara tse 30 literekeng tse supileng tsa North Jersey, e leng se ileng sa etsa hore Hlakola e nang le lehloa ka ho fetesisa lilemong tse 36.9. South Jersey e fumane lehloa le lenyenyane, le tlatsetsang ho kakaretso ea naha ea 128 inches. Karolelano ea mocheso oa mariha e ne e le likhato tse 29.7.

2019-2020: Mariha a Hate

Nakong ena ea lehloa, New Jersey e bile le lehloa le ka tlase-tlase, ka karolelano ea li-inch tse 4.7 naheng ka bophara. Mariha a ne a boetse a tsejoa e le e 'ngoe ea lilemo tse chesang ka ho fetisisa nalaneng ea New Jersey.

Ho Talima Pele: Lipolelo Tse sa Tieang

Setsebi sa boemo ba leholimo ba naha Dr. David Robinson o hatisa ho se tsejoe esale pele ha boemo ba leholimo ba New Jersey. Le hoja a bona ho ke ke ha etsahala hore ho be le nako e ’ngoe e fokolang ea lehloa ka tatellano, o lumela hore bonnete ha bo khonehe. Mohlala oa El Nino oa tropike oa Pacific o ka ama maemo a pula. Qetellong, lithempereichara li tla lekanyetsa palo ea lehloa nakong ea mariha a tlang. Ho sa tsotelehe hore na boemo ba leholimo bo tsamaea joang, ho bohlokoa hore baahi ba lule ba falimehile, ba bokellane, 'me ba etelletse pele polokeho litseleng nakong eohle ea selemo.