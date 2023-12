Sisteme ea letsatsi e Hokae ho Milky Way Galaxy?

By

Sehlooho: Ho Tsamaisa Sebaka sa Rōna: Boemo ba Solar System ho Vast Milky Way Galaxy.

Selelekela:

Sehlopha sa linaleli sa Milky Way, se nang le linaleli tse ngata, lipolanete le limakatso tsa bokahohle, ke lehae la Setsi sa rona sa Letsatsi. E lutse ka har'a mohaho ona o moholohali, Solar System ea rona e hapile bohelehele ba litsebi tsa linaleli le ba chesehelang sebaka ka lilemo tse makholo. Sehloohong sena, re tla hlahloba hore na Molala oa rōna oa Letsatsi o hokae ka har’a sehlopha sa linaleli sa Milky Way, re tla fana ka leseli mabapi le moo e leng teng, bohlokoa ba eona le limakatso tseo e li tšoereng.

Ho utloisisa Galaxy ea Milky Way:

Molalatladi wa dinaledi wa Milky Way ke molalatladi wa dinaledi o dikologilego, wo o nago le dimilione tše dikete tša dinaledi, gase, lerole le dilo tše dingwe tša legodimo. E nka bophara ba lilemo tse ka bang 100,000 XNUMX tsa leseli, ke e ’ngoe ea lihlopha tsa linaleli tse libilione tse bokahohleng bo bonahalang. Solar System ea rona e lula ka har'a letsoho le leng la spiral, le tsejoang e le Orion Arm kapa Local Spur, e sebakeng se ka bang karolo ea bobeli ho tse tharo ea tsela ea ho tsoa bohareng ba Milky Way.

Ho Fumana Setsi sa Rōna sa Letsatsi:

Ho tseba hantle hore na sebaka sa Solar System ea rona ka har'a sehlopha sa linaleli sa Milky Way ke mosebetsi o rarahaneng. Leha ho le joalo, litsebi tsa linaleli li fumane hore Solar System ea rona e fumaneha hoo e ka bang lilemo tse 27,000 tsa khanya ho tloha setsing sa linaleli. Sena se re beha libakeng tse ka ntle tsa Orion Arm, hoo e ka bang halofo ea bohareng le karolo e ka ntle ea sehlopha sa linaleli.

The Milky Way's Spiral Structure:

Sebōpeho se pota-potileng sa Milky Way se khetholloa ka leqhubu le bohareng, le pota-potiloeng ke diski e nang le matsoho a harelaneng. Matsoho ana, ho kenyelletsa le Orion Arm moo Solar System ea rona e lulang teng, a entsoe ka linaleli, khase le lerōle le potolohang setsi sa linaleli. Ha Solar System ea rona e potoloha bohareng ba sehlopha sa linaleli, e boetse e tsamaea ka har'a Orion Arm, e nka lilemo tse ka bang limilione tse 225-250 ho phetha phetoho e le 'ngoe.

Likhopotso:

Q1: Re tseba joang boemo ba Solar System ea rona ka har'a Milky Way?

A1: Litsebi tsa linaleli li sebelisitse mekhoa e fapaneng, ho kenyelletsa ho ithuta ka kabo ea linaleli, ho metha motsamao oa lintho tsa leholimo, le ho sekaseka sebopeho sa linaleli, ho fumana hore na Molaetsa oa rona oa Letsatsi o hokae ka har'a Milky Way.

Q2: Na ho na le lisebelisoa tse ling tsa letsatsi ho Milky Way?

A2: E, Milky Way ke lehae la linaleli tse libilione, ’me ho hakanngoa hore karolo e khōlō ea linaleli tsena e na le lipolanete tsa tsona, tseo e ka ’nang eaba li na le litsamaiso tse ling tsa lipolanete.

Q3: Ke eng e bohareng ba sehlopha sa linaleli sa Milky Way?

A3: Bohareng ba Milky Way ho na le lesoba le letšo le leholohali le bitsoang Sagittarius A*, le nang le boima bo lekanang le limilione tsa letsatsi. E na le matla a khoheli linaleling tse e potolohileng ’me e phetha karolo ea bohlokoa ho bōpeng sebōpeho sa sehlopha sa linaleli.

Q4: Na re ka bona lihlopha tse ling tsa linaleli ho tsoa ho Solar System ea rona?

A4: E, ka thuso ea libonela-hōle tse matla, re ka khona ho bona lihlopha tse ling tsa linaleli tse ka nģ’ane ho Milky Way. Mehlala e meng e hlokomelehang e kenyelletsa Galaxy ea Andromeda (M31) le Triangulum Galaxy (M33), tseo ka bobeli e leng karolo ea Sehlopha sa Lehae, pokello ea lihlopha tsa linaleli tse kenyeletsang Milky Way.

fihlela qeto ena:

Setsi sa rōna sa Letsatsi, e leng karolo e nyenyane haholo ea sehlopha sa linaleli se seholohali sa Milky Way, se na le sebaka se khethehileng kutloisisong ea rōna ea bokahohle. Sebaka sa eona ka har'a Orion Arm, hoo e ka bang lilemo tse 27,000 tsa leseli ho tloha setsing sa linaleli, se re fa pono e ikhethang ka limakatso tsa bokahohle tse re potolohileng. Ha re ntse re tsoela pele ho batlisisa le ho manolla liphiri tsa bokahohle, Tsamaiso ea Letsatsi la rona e sebetsa e le khopotso ea botle bo hlollang le ho rarahana ho ka har'a Milky Way le ho feta.

mehloling

NASA: https://www.nasa.gov/

- European Space Agency (ESA): https://www.esa.int/